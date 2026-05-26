بيزيرا يتغزل فى نجم الاهلي: لاعب مختلف وإمكانياته عالية

أشاد البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بإمكانيات إمام عاشور لاعب وسط الأهلي، مؤكدًا أنه من أبرز اللاعبين الذين لفتوا انتباهه في الكرة المصرية.

وقال خوان ألفينا بيزيرا، خلال تصريحات تليفزيونية، إن أكثر لاعب يعجبه داخل صفوف الأهلي هو إمام عاشور، مشيرًا إلى أنه يمتلك إمكانيات فنية كبيرة وجودة عالية داخل الملعب.

وأضاف: «إمام عاشور لاعب كبير ولديه إمكانيات عالية، وشاهدته مع منتخب مصر، كرة القدم عنده مختلفة، وهو لاعب ذو جودة كبيرة».

كما تحدث لاعب الزمالك عن أحمد سيد زيزو، مؤكدًا أنه لاعب مميز أيضًا، وقادر مع إمام عاشور على تقديم الإضافة لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

واختتم تصريحاته قائلًا: «زيزو لاعب كبير كذلك، وأعتقد أنه مع إمام عاشور سيستطيعان مساعدة منتخب مصر في كأس العالم».