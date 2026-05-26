عمرو أديب يحتفل بدوري الزمالك| بيزيرا: عقدي 3 سنوات.. والونش: مكمل مع الأبيض

حل كلا من، محمود الونش لاعب الزمالك، وخوان بيزيرا لاعب الزمالك، ضيوفا على الإعلامي عمرو أديب في برنامج “ الحكاية ” المذاع على قناة “ إم بي سي مصر”، وذلك للاحتفال ببطولة الدوري .

سعيد بالفوز بالدوري

أبدى خوان بيزيرا لاعب نادي الزمالك، سعادته بالفوز بلقب الدوري المصري الممتاز .

وقال خوان بيزيرا ، :" سعيد بالفوز بلقب الدروي مع نادي الزمالك وبشكر ربنا على هذا المكسب:" لما شفت جمهور الزمالك قلت الجمهور ده مختلف وكنت مبسوط جدا بجمهور نادي الزمالك وحجم الحماس الكبير ".

وأكمل خوان بيزيرا :" انا سعيد بتواجدي مع الزمالك وانا بشوف الجمهور بيشجع بقلب كبير “.



خسارة الكونفدرالية جعلتنا اقوى

وقال خوان بيزيرا :"كنت حزين لما هدف اتحاد العاصمة في مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية اتلغى لكن هذه هي كرة القدم ".

وتابع خوان بيزيرا :" بعد خسارة الكونفدرالية اصبحنا اقوى لحسم لقب الدوري المصري وكان لازم نكسب البطولة ونفرح الجمهور ".

واكمل خوان بيزيرا :" احنا اشتغلنا كتير جدا على نفسنا لحصد بطولة الدوري وإحنا بنبذل مجهود كبير في التدريب، وكنت اشعر بألم بسيط لكن كان نفسي أشارك وألعب مع الزمالك وكنت بتدرب كثيرا للتغلب على الألم".

وتابع بيزيرا :" إحنا كنا بنلعب بروح الفريق حتى النهاية لكسب بطولة الدوري".

وأكمل خوان بيزيرا :" بعد صافرة النهاية في مباراة سيراميكا حسيت بشعور لا يوصف وكنت فرحان جدا ورأيت الجمهور فرحان وبيغني، وبكون مبسوط لما الجمهور بيقابلني في الشارع وحب الجمهور امر بيفرحني جدا ".



عقدي مع الزمالك 3 سنوات

وقال خوان بيزيرا، :"علاقتي جيدة مع كل لاعبي نادي الزمالك وأقرب واحد ليا هو شيكوبانزا لأنه يتحدث نفس لغتي".

وواصل بيزيرا: "نادي الزمالك بيحترمني وبيقدرني، أنا عندي عقد مع نادي الزمالك ومكمل الموسم الجاي، وعقدي مع الزمالك 3 سنوات".

وقاطعه عمرو أديب قائلا: "فيه نادي في مصر اسمه الأهلي، ومن هواياته إنه ياخد اللاعيبه الكويسة من الزمالك، ولو حد قرب لك من الأهلي؛ خلي بالك، وخليك معانا، إحنا بنحبك".

ورد بيزيرا قائلا: "أنا مع نادي الزمالك، والزمالك احتضني، وأنا موجود وهعمل كل حاجة مع نادي الزمالك.. أنا عندي عقد مع نادي الزمالك لمدة 3 سنوات".

بحب الكفتة



أكد خوان بيزيرا لاعب الزمالك، أنه يحب الاكل المصري، قائلا:" بحب الكفتة والكشري والحلويات المصرية ".



وقال بيزيرا، :أنا معجب بإمام عاشور وهو لاعيب كبير وكرته مختلفة وانا عارف زيزو وشفته وهو موجود في الزمالك ".

الونش: الدوري رجع مكانه



أبدى محمود الونش لاعب نادي الزمالك، سعادته بالفوز بلقب الدوري المصري الممتاز، قائلا:" ربنا كرمنا ببطولة غالية علينا وبقالها سنتين مدخلتش النادي ".

وتابع الونش:" تعبنا والجهاز الفني تعب وقدرنا نرجع البطولة في مكانها الطبيعي وهو نادي الزمالك ، و خسارة الكونفدرالية أمر محبط للغاية لكنا إحنا كلاعيبة أخذنا عهد لتحقيق بطولات هذا الموسم".

وتابع الونش :" أشكر جون إدوارد على دوره مع فرقة نادي الزمالك ، وكان لازم ننافس على كل البطولات اللي شاركنا فيها ".

وأكمل الونش :" استطعنا أن نتخطى الصعوبات التي واجهناها وكانت هناك إصابات كثيرة وكان هناك انخفاض كبير في الأحمال البدنية بسبب ضغط المباريات ".



وقال محمود الونش ، :" خدت حقنة عشان أقدر العب ذهاب نهائي الكونفدرالية لكن في العودة مقدرتش".

وتابع الونش :" في ماتش سيراميكا مكنتش جاهز عشان العب وكابتن معتمد جمال قرر إن السيد أسامة يلعب وقعدنا معه لرفع روحه المعنوية وربنا كرمه وكان من النجوم ".

وأكمل الونش :" معنديش مشكلة العب وأنا مصاب لكن متفرجش على الماتش من بره وبيبقى توتر أعصاب".

الزمالك فضله كبير عليا



أكد محمود الونش لاعب نادي الزمالك، أن نادي الزمالك له فضل كبير عليه كي يكون متواجدا في منتخب مصر وتعرفه الناس.



وقال محمود الونش ، :"أنا آخر حاجة بفكر فيها هي الماديات، وربنا كرمني بالقرار الصح بالاستمرار في نادي الزمالك، وكان فيه كلام عشان أروح نادي الأهلي، لكن قررت أكمل في نادي الزمالك".



وتابع محمود الونش :" جون إدوارد كان تحت ضغط كبير ، و جون إدوارد بيشيل كتير عن فرقة الزمالك وبيحاول يوفر مناخ مناسب للاعبي الزمالك من اجل تقديم 100 % من الأداء في الملعب ".



واكمل الونش :" قرارات جون إدوارد جيدة وهو شاطر في شغلانته وأشكره على الفترة السابقة وبنوعده إننا هنكون أحسن ".

ولفت الونش :" جون إدوارد عنده حسابات تانية للموسم الجديد وإحنا هنشارك في أبطال أفريقيا وسوف نتوج بها وهذا هو هدفنا إننا نحصد كل البطولات

