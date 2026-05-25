شقيق الونش: جمهور الزمالك سبب رئيسي في تتويج الزمالك ببطولة الدوري

أبدى حسن الونش، شقيق محمود الونش لاعب نادي الزمالك، سعادته بفوز نادي الزمالك بالدوري.

وقال حسن الونش في مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”،: “جمهور الزمالك هو سبب رئيسي في تتويج الزمالك ببطولة الدوري”، مؤكدا أن الفوز بلقب الدوري إحساس ما يتوصفش".

وتابع حسن الونش: "الزمالك عانى كثيرا، وربنا كلل مجهود اللاعبين والجمهور بلقب الدوري".

وأكمل حسن الونش: "في ماتش سيراميكا أعصابي كانت ضايعة، ولما روحت ماتش الكونفدرالية؛ ما حبتش أروح ماتش سيراميكا وقعدت في البيت، وبالفعل الزمالك كسب".

واستطرد: "الونش ابن من أبناء الزمالك ومن كباتن نادي الزمالك".