الونش: جون إدوارد عنده حسابات تانية للموسم الجديد.. وسنتوج بأبطال أفريقيا

أبدى محمود الونش لاعب نادي الزمالك، سعادته بالفوز بلقب الدوري المصري الممتاز .

وقال محمود الونش في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" جون إدوارد كان تحت ضغط كبير ".



وتابع الونش :" جون إدوارد بيشيل كتير عن فرقة الزمالك وبيحاول يوفر مناخ مناسب للاعبي الزمالك من اجل تقديم 100 % من الأداء في الملعب ".



واكمل الونش :" قرارات جون إدوارد جيدة وهو شاطر في شغلانته وأشكره على الفترة السابقة وبنوعده إننا هنكون أحسن ".

ولفت الونش :" جون إدوارد عنده حسابات تانية للموسم الجديد وإحنا هنشارك في أبطال أفريقيا وسوف نتوج بها وهذا هو هدفنا إننا نحصد كل البطولات

