قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسبانيا تعلن إصابة مواطن بفيروس هانتا
مش هرد على الحضري.. زيزو يكشف المستور في الأهلي
خوفًا من رد الفصائل اللبنانية.. إسرائيل تمنع التجمعات في مناطق الشمال
محاكمة 56 متهما بقضية خلية الهيكل الإدارى للإخوان.. 22 أغسطس
الكارت الذهبي يحسم مشاركته.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة اعتذار الأهلي عن السوبر
أطول ليلة في حياتي.. أول تعليق من محمد صلاح على وداع ليفربول
مهربتش قدام الزمالك.. زيزو يكشف تفاصيل مثيرة عن قمة الدوري
صيام يوم عرفة 2026 من فجر اليوم.. الإفتاء: احذره في هذه الحالة
زيزو يكشف الفارق بين الأهلي والزمالك: الاستقرار يصنع النجاح
منى زكي لـ تركي آل الشيخ بعد زيارته بمنزلها: نورتنا وشرفتنا يا أبو ناصر
طقس اليوم.. اضطراب قوي بالملاحة البحرية وعواصف ترابية في هذه المحافظات
إيران.. سماع دوي انفجارات في بندر عباس و الخليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

وقفة عرفات 2026.. موعد أذان المغرب اليوم في القاهرة والمحافظات

موعد أذان المغرب في وقفة عرفات 2026 بالقاهرة والمحافظات
موعد أذان المغرب في وقفة عرفات 2026 بالقاهرة والمحافظات
عبد الفتاح تركي

موعد أذان المغرب في وقفة عرفات 2026 بالقاهرة والمحافظات.. تزايدت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن مواقيت الصلاة غدا الثلاثاء 26 مايو 2026، الموافق 9 ذي الحجة 1447 هجريًا، بالتزامن مع وقفة عرفات التي تعد من أعظم أيام العام لدى المسلمين، حيث يحرص الملايين على الصيام والدعاء وقراءة القرآن وأداء الصلوات في أوقاتها، طلبًا للرحمة والمغفرة والعتق من النار.

ويحظى يوم عرفة بمكانة عظيمة في قلوب المسلمين، إذ يقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات في مشهد إيماني مهيب، يرفعون أيديهم بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، فيما يحرص المسلمون في مختلف أنحاء العالم على اغتنام فضل هذا اليوم المبارك بالإكثار من الطاعات والعبادات.

واقرأ أيضًا:

صلاة المغرب قبل العشاء

وقد ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قوله: «ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينـزل الله تعالى إلى سماء الدنيا، فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيقول: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثًا غبرًا ضاجِّين، جاؤوا من كل فج عميق، يرجون رحمتي، ولم يروا عقابي، فلم يُرَ يومًا أكثر عتقًا من النار، من يوم عرفة».

مواقيت الصلاة غدا الثلاثاء 26 مايو 2026 في القاهرة

جاءت مواقيت الصلاة غدا في القاهرة على النحو الآتي:

يُرفع أذان الفجر الساعة 4:14 صباحا.
يُرفع أذان الظهر الساعة 12:52 مساء.
يُرفع أذان العصر الساعة 4:28 مساء.
يُرفع أذان المغرب الساعة 7:48 مساء.
يُرفع أذان العشاء الساعة 9:19 مساء.

دعاء بعد صلاة المغرب للرزق

موعد أذان المغرب في الإسكندرية غدا

وجاءت مواقيت الصلاة غدا في محافظة الإسكندرية كالآتي:

موعد أذان الفجر الساعة 4:14 صباحا.
موعد أذان الظهر الساعة 12:57 مساء.
موعد أذان العصر الساعة 4:36 مساء.
موعد أذان المغرب الساعة 7:56 مساء.
موعد أذان العشاء الساعة 9:28 مساء.

مواقيت الصلاة غدا في طنطا

أما مواقيت الصلاة غدا في طنطا فجاءت كالآتي:

موعد أذان الفجر الساعة 4:12 صباحا.
موعد أذان الظهر الساعة 12:53 مساء.
موعد أذان العصر الساعة 4:31 مساء.
موعد أذان المغرب الساعة 7:51 مساء.
موعد أذان العشاء الساعة 9:23 مساء.

مواقيت الصلاة غدا في المنصورة

وفي المنصورة جاءت المواقيت على النحو الآتي:

موعد أذان الفجر الساعة 4:09 صباحا.
موعد أذان الظهر الساعة 12:51 مساء.
موعد أذان العصر الساعة 4:30 مساء.
موعد أذان المغرب الساعة 7:50 مساء.
موعد أذان العشاء الساعة 9:22 مساء.

ماذا تقرأ في صلاة المغرب

مواقيت الصلاة غدا في الزقازيق

كما جاءت مواقيت الصلاة في الزقازيق كالآتي:

موعد أذان الفجر الساعة 4:11 صباحا.
موعد أذان الظهر الساعة 12:51 مساء.
موعد أذان العصر الساعة 4:29 مساء.
موعد أذان المغرب الساعة 7:48 مساء.
موعد أذان العشاء الساعة 9:20 مساء.

مواقيت الصلاة غدا في أسيوط

وسجلت مواقيت الصلاة غدا في أسيوط المواعيد الآتية:

يُرفع أذان الفجر الساعة 4:25 صباحا.
يُرفع أذان الظهر الساعة 12:52 مساء.
يُرفع أذان العصر الساعة 4:22 مساء.
يُرفع أذان المغرب الساعة 7:43 مساء.
يُرفع أذان العشاء الساعة 9:09 مساء.

مواقيت الصلاة غدا في سوهاج

وفي محافظة سوهاج جاءت المواقيت على النحو الآتي:

يُرفع أذان الفجر الساعة 4:25 صباحا.
يُرفع أذان الظهر الساعة 12:50 مساء.
يُرفع أذان العصر الساعة 4:18 مساء.
يُرفع أذان المغرب الساعة 7:39 مساء.
يُرفع أذان العشاء الساعة 9:05 مساء.

فضل يوم عرفة وأهمية الالتزام بمواقيت الصلاة

ويحرص المسلمون في يوم عرفة على أداء الصلوات في أوقاتها، إلى جانب الإكثار من الدعاء والاستغفار وقراءة القرآن، لما لهذا اليوم من فضل عظيم ومكانة خاصة في الإسلام، حيث يعد من أكثر الأيام التي تتنزل فيها الرحمات وتغفر فيها الذنوب.

موعد صلاة المغرب

كما يمثل يوم عرفة فرصة عظيمة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، سواء للحجاج الواقفين على جبل عرفات أو للمسلمين في مختلف الدول الإسلامية، الذين يحرصون على صيام هذا اليوم المبارك واغتنام ساعاته في العبادة والطاعات.

موعد أذان المغرب مواقيت الصلاة غدا وقفة عرفات 2026 موعد صلاة المغرب اليوم مواقيت الصلاة في القاهرة أذان المغرب في الإسكندرية مواقيت الصلاة الثلاثاء يوم عرفة 2026 صلاة المغرب اليوم موعد أذان العشاء مواقيت الصلاة في مصر صلاة الفجر غدا موعد الإفطار في يوم عرفة فضل يوم عرفة توقيت الصلاة اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلى شهادات ادخار في البنوك اليوم

هدية البنوك للمصريين قبل العيد.. شهادات إدخار متنوعة بعائد يصل لـ 37.5%

ارتفاع في أسعار الذهب قبل العيد

ارتفع 240 جنيهًا في 24 ساعة.. أسعار الذهب تفاجئ المصريين وترتفع قبل العيد

التموين

منحة التموين 1600 جنيه .. تنبيه عاجل للموعد النهائي

الهام شاهين

أرملته هددت باللجوء للقضاء .. القصة الكاملة لحذف وصية هاني شاكر من حلقة إلهام شاهينl خاص

3000 جنيه بالبطاقة قبل العيد.. كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

3000 جنيه بالبطاقة قبل العيد.. كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

مدعى شق البحر

كان هيغرق هو وأنصاره.. شخص يدعي أنه سيشق البحر بعصاه والنتيجة صادمة

سعر الذهب

500 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الإيجار القديم

مفيش طرد .. تحركات برلمانية جديدة في ملف الإيجار القديم | خاص

ترشيحاتنا

عبد الرحمن ابو زهرة

نجل عبد الرحمن أبو زهرة: والدي دفع ثمن كلمة الحق ولم يسع للتقرب من أحد

بوستر حفل اليسا

إليسا تحيي حفلا غنائيا في الرباط.. 20 يونيو

احمد داوود

أحمد داوود: المنافسة لا تشغلني وأتمنى أن تنجح كل الأفلام المعروضة

بالصور

مرسيدس تكشف رسميا عن AMG GT الكهربائية بقوة تتجاوز 1100 حصان

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

رسميا .. مصر تتصدر أفريقيا في مبيعات السيارات الكهربائية خلال 2025

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

طريقة عمل الكرشة والفشة زي محلات السيدة

الفشة والكرشة
الفشة والكرشة
الفشة والكرشة

تفاصيل مشاركة فريق سباقات جامعة عين شمس للسيارات بمنافسات «فورملا الطلاب» ‏الدولية| خاص

فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس

فيديو

أغنية رايحين لبيتك

المتحدة تطرح رايحين لبيتك إهداء بمناسبة عيد الأضحى وموسم الحج

مصطفى شوقى

مصطفى شوقي يطلق عجيبة الدنيا دي .. أحدث أعماله الغنائية

حكاية بطل

حكاية بطل| قصة استشهاد ملازم أول إسلام محمد إسماعيل وأحمد فوزي عقل.. فيديو

سوليما

باللهجة المصرية.. اللبنانية سوليما تطلق أغنيتها الجديدة بعنوان "في ناس"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد