وقفة عرفات 2026.. موعد أذان المغرب اليوم في القاهرة والمحافظات

موعد أذان المغرب في وقفة عرفات 2026 بالقاهرة والمحافظات.. تزايدت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن مواقيت الصلاة غدا الثلاثاء 26 مايو 2026، الموافق 9 ذي الحجة 1447 هجريًا، بالتزامن مع وقفة عرفات التي تعد من أعظم أيام العام لدى المسلمين، حيث يحرص الملايين على الصيام والدعاء وقراءة القرآن وأداء الصلوات في أوقاتها، طلبًا للرحمة والمغفرة والعتق من النار.

ويحظى يوم عرفة بمكانة عظيمة في قلوب المسلمين، إذ يقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات في مشهد إيماني مهيب، يرفعون أيديهم بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، فيما يحرص المسلمون في مختلف أنحاء العالم على اغتنام فضل هذا اليوم المبارك بالإكثار من الطاعات والعبادات.

وقد ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قوله: «ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينـزل الله تعالى إلى سماء الدنيا، فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيقول: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثًا غبرًا ضاجِّين، جاؤوا من كل فج عميق، يرجون رحمتي، ولم يروا عقابي، فلم يُرَ يومًا أكثر عتقًا من النار، من يوم عرفة».

مواقيت الصلاة غدا الثلاثاء 26 مايو 2026 في القاهرة

جاءت مواقيت الصلاة غدا في القاهرة على النحو الآتي:

يُرفع أذان الفجر الساعة 4:14 صباحا.

يُرفع أذان الظهر الساعة 12:52 مساء.

يُرفع أذان العصر الساعة 4:28 مساء.

يُرفع أذان المغرب الساعة 7:48 مساء.

يُرفع أذان العشاء الساعة 9:19 مساء.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية غدا

وجاءت مواقيت الصلاة غدا في محافظة الإسكندرية كالآتي:

موعد أذان الفجر الساعة 4:14 صباحا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:57 مساء.

موعد أذان العصر الساعة 4:36 مساء.

موعد أذان المغرب الساعة 7:56 مساء.

موعد أذان العشاء الساعة 9:28 مساء.

مواقيت الصلاة غدا في طنطا

أما مواقيت الصلاة غدا في طنطا فجاءت كالآتي:

موعد أذان الفجر الساعة 4:12 صباحا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:53 مساء.

موعد أذان العصر الساعة 4:31 مساء.

موعد أذان المغرب الساعة 7:51 مساء.

موعد أذان العشاء الساعة 9:23 مساء.

مواقيت الصلاة غدا في المنصورة

وفي المنصورة جاءت المواقيت على النحو الآتي:

موعد أذان الفجر الساعة 4:09 صباحا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:51 مساء.

موعد أذان العصر الساعة 4:30 مساء.

موعد أذان المغرب الساعة 7:50 مساء.

موعد أذان العشاء الساعة 9:22 مساء.

مواقيت الصلاة غدا في الزقازيق

كما جاءت مواقيت الصلاة في الزقازيق كالآتي:

موعد أذان الفجر الساعة 4:11 صباحا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:51 مساء.

موعد أذان العصر الساعة 4:29 مساء.

موعد أذان المغرب الساعة 7:48 مساء.

موعد أذان العشاء الساعة 9:20 مساء.

مواقيت الصلاة غدا في أسيوط

وسجلت مواقيت الصلاة غدا في أسيوط المواعيد الآتية:

يُرفع أذان الفجر الساعة 4:25 صباحا.

يُرفع أذان الظهر الساعة 12:52 مساء.

يُرفع أذان العصر الساعة 4:22 مساء.

يُرفع أذان المغرب الساعة 7:43 مساء.

يُرفع أذان العشاء الساعة 9:09 مساء.

مواقيت الصلاة غدا في سوهاج

وفي محافظة سوهاج جاءت المواقيت على النحو الآتي:

يُرفع أذان الفجر الساعة 4:25 صباحا.

يُرفع أذان الظهر الساعة 12:50 مساء.

يُرفع أذان العصر الساعة 4:18 مساء.

يُرفع أذان المغرب الساعة 7:39 مساء.

يُرفع أذان العشاء الساعة 9:05 مساء.

فضل يوم عرفة وأهمية الالتزام بمواقيت الصلاة

ويحرص المسلمون في يوم عرفة على أداء الصلوات في أوقاتها، إلى جانب الإكثار من الدعاء والاستغفار وقراءة القرآن، لما لهذا اليوم من فضل عظيم ومكانة خاصة في الإسلام، حيث يعد من أكثر الأيام التي تتنزل فيها الرحمات وتغفر فيها الذنوب.

كما يمثل يوم عرفة فرصة عظيمة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، سواء للحجاج الواقفين على جبل عرفات أو للمسلمين في مختلف الدول الإسلامية، الذين يحرصون على صيام هذا اليوم المبارك واغتنام ساعاته في العبادة والطاعات.