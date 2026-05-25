كرنفال عيد الأضحى .. إليك فوائد الكوارع الصحية وطريقة مميزة لعملها

تعد الكوارع من أشهر حلويات المدبح التى تقدم فى احتفالات عيد الأضحى المبار لذا نعرض لكم فى هذا التقرير أهم فوائدها وطريقة مميزة لإعدادها.

فوائد الكوارع

وفقا لموقع “foodandhome” الفوائد الصحية لتناول الكوارع

مفيد للبشرة

رغم أن حوافر الأبقار قد لا تفوز في مسابقات المذاق، إلا أنها تُعدّ ممتازة في تعزيز صحة الجلد. فهي غنية بنخاع العظم، والجيلاتين، وهي مادة تحتوي على البروتينات ومضادات الأكسدة وتلعب هذه العناصر دورًا حيويًا في حماية خلايا الجسم، مما يُحسّن صحة الجلد إضافةً إلى ذلك، يدعم الجيلاتين الموجود في الكوارع الجهاز الهضمي، ويُقوّي العظام والمفاصل، ويُعدّ مصدرًا ممتازًا للكالسيوم.

يحسن وظائف الدماغ والصحة العقلية

من المثير للدهشة أن حوافر الأبقار قد تكون مفيدة للدماغ فالجيلاتين الموجود فيها غني بالجليسين، وهو مركب يرتبط بتحسين وظائف الدماغ وقد أشارت الدراسات العلمية إلى أن تناول مكملات الجليسين يُحسّن الذاكرة وجوانب محددة من الانتباه بشكل ملحوظ علاوة على ذلك، يرتبط تناول الجليسين بتحسين حالات الصحة العقلية والنفسية، بما في ذلك الفصام.

يعزز جهاز المناعة

تساهم حوافر الأبقار في تعزيز جهاز المناعة بفضل محتواها العالي من الزنك والمغنيسيوم كما يُساعد الجيلاتين الموجود فيها على الهضم، ويعزز صحة الأمعاء، ويُسرّع التئام الجروح، ويُقوّي الأوتار، ويُخفف آلام المفاصل ويُعتقد أيضاً أن لها آثاراً إيجابية على حالات مرضية مثل النقرس، مما يُبرز تأثيرها المتعدد الجوانب على الصحة العامة.

عظام ومفاصل قوية

بالنسبة لمن يعانون من ضعف العظام أو المفاصل، تبرز حوافر البقر كحل طبيعي فهي غنية بالفوسفور والكالسيوم، وتساهم بشكل فعال في نمو عظام وأسنان صحية كما أن وفرة الكولاجين في نخاع العظم تعزز صحة العظام والجلد، بينما يوفر وجود الجلوكوزامين راحة من التهاب المفاصل وآلام المفاصل والالتهابات.

طريقة مميزة لعمل الكوارع

نعرض لكم طريقة عمل فتة الكوارع بصوص الزبادى والصنوبر للشيف أسامة السيد

مقادير فتة الكوارع

كوارع

بصل

جزر

قرفة

حبهان

ورق لورا

مستكة

كرفس

ماء

زبادي

فلفل اخضر حار

عصير ليمون

ملح فلفل

ثوم

خبز محمص

مرقة

صنوبر

طريقة عمل فتة الكوارع

اسلقي الكوارع في حلة علي النار ماء و ضعي معها الحبهان والقرفة و الجزر و المستكة و البصل والكرفس وورق اللورا وانتظري حتي التضج

اخرجي الكوارع من الماء واخليها من العضم واتركيها جانبا ثم ضعي قليل من الشوربة علي الخبز المحمص

في بولة منفصلة ضعي الزبادي مع الفلفل الاخضر الحار وثوم عصير الليمون وملح وفلفل اسود

ضعي الخبز المحمص و عليه قليل من الشوربة ثم الكوارع المقطعة وفى النهاية ضعي صلصة الزبادي علي الوجه وزينيها بالصنوبر .