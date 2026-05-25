نجم الأهلي السابق: استبعاد الشناوي ومصطفى محمد من المنتخب أمر طبيعي

يرى هشام حنفي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن قرار استبعاد أحمد الشناوي حارس بيراميدز ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي من قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم أمر طبيعي في ظل وجهة نظر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وقال حنفي، في تصريحات إذاعية عبر “راديو أون سبورت إف إم”، إن اختيارات المنتخب تخضع لعدد محدد من اللاعبين في القائمة، وهو ما قد يفسر استبعاد بعض الأسماء.

وأضاف أن هناك احتمالًا بأن يكون قرار استبعاد الشناوي ومصطفى محمد مرتبطًا بعدم رضاهما عن قلة المشاركة مع المنتخب خلال الفترة الماضية.

كما أوضح أن انضمام محمد شحاتة إلى القائمة يعد خيارًا أفضل مقارنة بـ”نبيل دونجا”، مؤكدًا أن شحاتة يمتلك قدرات متعددة تجعله لاعب “جوكر” يمكن الاعتماد عليه في أكثر من مركز.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراة ودية أمام منتخب روسيا، يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إطار التحضيرات النهائية قبل انطلاق كأس العالم.