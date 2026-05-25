وزيرا التعليم العالي والشباب يبحثان دعم الرياضة الجامعية

عقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مشتركًا، بحضور المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، لبحث سبل دعم وتطوير منظومة الرياضة الجامعية، وتعزيز مشاركة طلاب الجامعات في مختلف الأنشطة والبطولات الرياضية، إلى جانب متابعة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للنسخة الثانية عشرة من دورة الألعاب الإفريقية الجامعية «القاهرة 2026».

حضر الاجتماع الدكتور عمرو علام، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والوكيل الدائم للوزارة، والدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، والدكتور أحمد كامل، سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور محمد الكردي رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الرياضة داخل الجامعات، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لبناء شخصية الطالب المتكاملة، وتنمية روح الانتماء والعمل الجماعي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تشجيع شباب الجامعات على ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية، وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية في البطولات والفعاليات الرياضية، لتشمل مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية بمختلف المحافظات.

وأشار الوزير إلى أن الجامعات كانت، على مدار تاريخها، منبعًا لاكتشاف وصقل المواهب في مختلف المجالات الرياضية والفنية والثقافية والعلمية، مؤكدًا أن الجامعات تمثل بيئة حاضنة للمبدعين والموهوبين، وتسهم في إعداد أجيال قادرة على تحقيق التميز والابتكار في شتى المجالات.

كما لفت إلى تقديم الدعم والرعاية للطلاب الموهوبين رياضيًا، وتوفير التيسيرات والحوافز اللازمة لهم، بما يساعدهم على التوفيق بين مسيرتهم التعليمية والرياضية، من خلال منظومة متكاملة للحوافز والمكافآت والمنح الجامعية للطلاب المتفوقين في الأنشطة الرياضية، بما يشجع الشباب الجامعي على تحقيق التميز والمنافسة في مختلف البطولات المحلية والإقليمية والدولية.

ومن جانبه، أكد السيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، خلال اللقاء، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف بناء الإنسان المصري، وهو ما ينعكس بصورة واضحة في التعاون والتنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية بالشباب، مشددًا على أهمية التكامل بين وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي، من أجل تحقيق أهداف الدولة في إعداد جيل قادر على القيادة والإبداع والمنافسة في مختلف المجالات.

وأشار الوزير إلى أن الجامعات المصرية تمثل قاعدة كبيرة لاكتشاف المواهب الرياضية في مختلف الألعاب، وهو ما يتطلب استمرار العمل المشترك لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتوفير البيئة المناسبة لصقل المواهب وتأهيلها بالشكل الأمثل، بما يسهم في إعداد أبطال قادرين على تمثيل مصر بصورة مشرفة في مختلف المحافل القارية والدولية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن شباب الجامعات يمثلون نقطة الانطلاق الحقيقية نحو إعداد القيادات المستقبلية، مؤكدًا حرص الوزارة على تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي تستهدف تدريب وتأهيل الشباب، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في مختلف المجالات، بما يتماشى مع توجهات الجمهورية الجديدة ورؤية الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري.

وتناول اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بعدد من البطولات والفعاليات المقبلة، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المشتركة المتعلقة بتطوير المنظومة الرياضية والشبابية.

وناقش الجانبان، خلال الاجتماع، الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لدورة الألعاب الإفريقية الجامعية «القاهرة 2026»، والتأكد من جاهزية البنية التحتية والمنشآت الرياضية بالجامعات المصرية لاستقبال الوفود والبطولات الرياضية الكبرى، في ظل ما تمتلكه الجامعات من إمكانات تنظيمية وإنشائية متطورة، تعكس قدرة الدولة المصرية على تنظيم الأحداث القارية والدولية وفق أعلى المعايير.

كما تناول الاجتماع أوجه التنسيق والتعاون المشترك بين وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة، والاتحاد الرياضي للجامعات، بما يضمن خروج البطولة بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر الإقليمية والدولية، وتعزز دورها الريادي في دعم الرياضة الجامعية والعمل الإفريقي المشترك.

وبحث الوزيران سبل دعم وتطوير دوري الجامعات، وأسبوع شباب الجامعات، والمشاركة في بطولة العالم للجامعات، والعمل على تحقيق نقلة نوعية في مستوى المشاركة الطلابية بمختلف البطولات الرياضية، والتوسع في الأنشطة الرياضية داخل الجامعات، بما يسهم في تشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة واكتشاف المواهب في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.

كما ناقش الاجتماع آليات تحفيز الطلاب المتميزين رياضيًا، ومقترحات تقديم برامج دعم وحوافز متنوعة تشمل المكافآت والمنح الدراسية والتيسيرات المقدمة للطلاب المتميزين رياضيًا، بما يعزز استدامة اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية داخل الجامعات.