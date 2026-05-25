قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى.. وزير التموين يوجه بتأمين توافر السلع واللحوم بكافة المحافظات
نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي .. ظهرت الآن
وزير الصحة يعلن خطة تأمين طبي شاملة لاحتفالات عيد الأضحى 2026
عرض حياة الغير للخطير.. القبض على سائق تريلا ثبت الكشاف العالي الخلفي
وزيرا التعليم العالي والشباب يبحثان دعم الرياضة الجامعية
وزير الاستثمار: نعمل على رفع كفاءة منظومة التجارة الخارجية وزيادة معدلات التصدير
الحكومة : تراجع مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول إلى 440 مليون دولار ..والانتهاء من تسوية كامل المستحقات 10 يونيو
كان هيغرق هو وأنصاره.. شخص يدعي أنه سيشق البحر بعصاه والنتيجة صادمة
الحذيفي خطيباً ليوم عرفة 1447هـ من مسجد نمرة
مصر تتحرك دبلوماسياً لاحتواء التصعيد الإقليمي.. وتحذيرات من تداعيات تهدد أسواق الطاقة العالمية
تعالوا ورايا أنا.. منافسة طريفة بين مدرس وزميلته بالدقهلية تشعل منصات التواصل
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة روسيا الودية استعدادا للمونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرا التعليم العالي والشباب يبحثان دعم الرياضة الجامعية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

عقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مشتركًا، بحضور المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، لبحث سبل دعم وتطوير منظومة الرياضة الجامعية، وتعزيز مشاركة طلاب الجامعات في مختلف الأنشطة والبطولات الرياضية، إلى جانب متابعة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للنسخة الثانية عشرة من دورة الألعاب الإفريقية الجامعية «القاهرة 2026».

حضر الاجتماع الدكتور عمرو علام، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والوكيل الدائم للوزارة، والدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، والدكتور أحمد كامل، سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور محمد الكردي رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الرياضة داخل الجامعات، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لبناء شخصية الطالب المتكاملة، وتنمية روح الانتماء والعمل الجماعي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تشجيع شباب الجامعات على ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية، وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية في البطولات والفعاليات الرياضية، لتشمل مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية بمختلف المحافظات.

وأشار الوزير إلى أن الجامعات كانت، على مدار تاريخها، منبعًا لاكتشاف وصقل المواهب في مختلف المجالات الرياضية والفنية والثقافية والعلمية، مؤكدًا أن الجامعات تمثل بيئة حاضنة للمبدعين والموهوبين، وتسهم في إعداد أجيال قادرة على تحقيق التميز والابتكار في شتى المجالات.

كما لفت إلى تقديم الدعم والرعاية للطلاب الموهوبين رياضيًا، وتوفير التيسيرات والحوافز اللازمة لهم، بما يساعدهم على التوفيق بين مسيرتهم التعليمية والرياضية، من خلال منظومة متكاملة للحوافز والمكافآت والمنح الجامعية للطلاب المتفوقين في الأنشطة الرياضية، بما يشجع الشباب الجامعي على تحقيق التميز والمنافسة في مختلف البطولات المحلية والإقليمية والدولية.

ومن جانبه، أكد السيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، خلال اللقاء، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف بناء الإنسان المصري، وهو ما ينعكس بصورة واضحة في التعاون والتنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية بالشباب، مشددًا على أهمية التكامل بين وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي، من أجل تحقيق أهداف الدولة في إعداد جيل قادر على القيادة والإبداع والمنافسة في مختلف المجالات.

وأشار الوزير إلى أن الجامعات المصرية تمثل قاعدة كبيرة لاكتشاف المواهب الرياضية في مختلف الألعاب، وهو ما يتطلب استمرار العمل المشترك لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتوفير البيئة المناسبة لصقل المواهب وتأهيلها بالشكل الأمثل، بما يسهم في إعداد أبطال قادرين على تمثيل مصر بصورة مشرفة في مختلف المحافل القارية والدولية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن شباب الجامعات يمثلون نقطة الانطلاق الحقيقية نحو إعداد القيادات المستقبلية، مؤكدًا حرص الوزارة على تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي تستهدف تدريب وتأهيل الشباب، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في مختلف المجالات، بما يتماشى مع توجهات الجمهورية الجديدة ورؤية الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري.

وتناول اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بعدد من البطولات والفعاليات المقبلة، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المشتركة المتعلقة بتطوير المنظومة الرياضية والشبابية.

وناقش الجانبان، خلال الاجتماع، الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لدورة الألعاب الإفريقية الجامعية «القاهرة 2026»، والتأكد من جاهزية البنية التحتية والمنشآت الرياضية بالجامعات المصرية لاستقبال الوفود والبطولات الرياضية الكبرى، في ظل ما تمتلكه الجامعات من إمكانات تنظيمية وإنشائية متطورة، تعكس قدرة الدولة المصرية على تنظيم الأحداث القارية والدولية وفق أعلى المعايير.

كما تناول الاجتماع أوجه التنسيق والتعاون المشترك بين وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة، والاتحاد الرياضي للجامعات، بما يضمن خروج البطولة بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر الإقليمية والدولية، وتعزز دورها الريادي في دعم الرياضة الجامعية والعمل الإفريقي المشترك.

وبحث الوزيران سبل دعم وتطوير دوري الجامعات، وأسبوع شباب الجامعات، والمشاركة في بطولة العالم للجامعات، والعمل على تحقيق نقلة نوعية في مستوى المشاركة الطلابية بمختلف البطولات الرياضية، والتوسع في الأنشطة الرياضية داخل الجامعات، بما يسهم في تشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة واكتشاف المواهب في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.

كما ناقش الاجتماع آليات تحفيز الطلاب المتميزين رياضيًا، ومقترحات تقديم برامج دعم وحوافز متنوعة تشمل المكافآت والمنح الدراسية والتيسيرات المقدمة للطلاب المتميزين رياضيًا، بما يعزز استدامة اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية داخل الجامعات.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

الفراخ البيضاء بـ55 جنيه.. انهيار مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

كرتونة البيض

50 جنيها دفعة واحدة.. هبوط قوى في أسعار البيض الآن| كم سعر الكرتونة؟

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2026

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2026

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

البنوك

بعد شكاوى الزحام أمام ماكينات الـATM.. توجيهات عاجلة للبنوك

مناسك الحج

شرح مناسك الحج بالترتيب خطوة بخطوة.. من يوم التروية حتى طواف الوداع

حكم صيام يوم التروية

حكم صيام يوم التروية وهل صامه النبي؟ اعرف فضله وأعمال الحجاج فيه

ترشيحاتنا

المتهم

اللي عايز رخصة.. القبض على المتهم بالنصب على المواطنين في أسيوط

المتهم

قطع الطريق عليها وشتمها.. ضبط سائق تاكسي تعدى على سيدة بسيناء

المنشور

مكنتش أقصد.. القبض على سائق تروسيكل تسبب في وفاة صغيرة بكفر الشيخ

بالصور

لأطفالك.. طريقة عمل آيس كريم الكيوى

طريقة عمل ايس كريم الكيوى
طريقة عمل ايس كريم الكيوى
طريقة عمل ايس كريم الكيوى

استعداداً لعيد الأضحى.. تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع المخلفات بالشرقية

تجميل
تجميل
تجميل

أورمان الشرقية تنظم معرضا للملابس الجديدة للأسر الأولى بالرعاية بـ أولاد صقر

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

اللحم الضانى.. فوائده للحامل وللرجيم وللرجال

اللحم الضانى.. فوائده للحامل و للرجيم و للرجال
اللحم الضانى.. فوائده للحامل و للرجيم و للرجال
اللحم الضانى.. فوائده للحامل و للرجيم و للرجال

فيديو

نيازك من صنع البشر

نيازك بشرية تهدد الأرض .. ماذا وراء حطام الفضاء ؟

بيتزا البنتاجون

زحمة البيتزا تكشف أسرار الحرب.. نظرية غريبة تربك أمريكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد