قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النائب العام يستقبل نظيره الكيني لبحث تعزيز التعاون القضائي بين البلدين
أرسنال يتقدم على بيرنلي بهدف في الدوري الإنجليزي
وفاة والدة الإخواني الهارب معتز مطر
بعثة سلة الأهلي رجال تغادر إلى رواندا للمشاركة في الـ BAL
8 قتلى و7 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا قيام مريض نفسي بإطلاق نار عشوائي في أسيوط
بالشروط الجديدة.. كيفية استخراج رخصة قيادة 2026
الأهلي يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة المصري البورسعيدي
رعب في كاليفورنيا.. مسلح يقتحم المركز الإسلامي بمدينة سان دييجو
عباس شومان عن مشروع قانون الأسرة: توجيهات الإمام الأكبر الأخذ بالتيسير لتحقيق المصلحة
متحدث الوزراء: تم التوافق على آليات لمواجهة الكلاب الضالة
الخارجية : أهمية تدخل السلطات الصومالية لإطلاق سراح البحارة المصريين المختطفين
رسائل مصرية حاسمة لدعم ليبيا.. أبو العينين: استقرار الدولة الليبية جزء من أمن مصر القومي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بحضور وزيرة الثقافة ووزير التعليم العالي || افتتاح «خبايا الروح».. معرض فني يعكس رؤية إنسانية وتأملية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
حسام الفقي

افتتحت قاعة Picasso East Art Gallery أبوابها لحكاية مختلفة… حكاية لا تُروى بالكلمات، بل بالألوان والوجوه والظلال والتفاصيل الصغيرة التي تشبه الإنسان في لحظاته الأكثر صدقًا.

هنا يبدأ معرض «خبايا الروح» للفنان  الدكتور الفنان السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، ليس كمعرض فني تقليدي تُعلّق فيه اللوحات على الجدران، بل كرحلة طويلة داخل النفس البشرية، رحلة تدعو كل زائر لأن يتوقف قليلًا أمام ذاته، وأن ينصت لما تخفيه روحه وسط ضجيج الحياة.

منذ اللحظة الأولى داخل القاعة، يشعر الزائر وكأنه يدخل عالمًا آخر؛ وجوه صامتة تحمل الكثير من الحكايات، ومساحات لونية تتحرك بين الهدوء والقلق، بين النور والعتمة، وكأن كل لوحة تحاول أن تقول شيئًا لا يمكن التعبير عنه بالكلام.

المعرض، الذي ينطلق اليوم في السادسة مساءً بحضور الدكتورة جيهان زكي، والدكتور عبد العزيز قنصوة، لا يمنح المتلقي إجابات جاهزة، بل يترك له مساحة واسعة للتأمل والتفسير، ليصبح كل شخص أمام اللوحات بطلًا لحكايته الخاصة.

في «خبايا الروح»، لا تبدو الأعمال منفصلة عن بعضها، بل كأنها فصول متتابعة من سيرة إنسانية واحدة؛ خوف وأمل، وحدة وطمأنينة، صراع وسكون… وكل لون يحمل إحساسًا، وكل تفصيلة صغيرة تقود إلى معنى أكبر.

وتكشف الأعمال عن رؤية فنية يؤمن بها الفنان السيد قنديل، ترى أن الفن ليس مجرد شكل جمالي، بل محاولة لفهم الإنسان والعالم، ووسيلة لاكتشاف ما نخفيه داخلنا أكثر مما نعلنه للآخرين.

يبدو المعرض أقرب إلى جلسة تأمل طويلة، يخرج منها الزائر وهو يحمل أسئلة أكثر من الإجابات، لكنه يخرج أيضًا وقد اقترب خطوة من نفسه.

ويأتي «خبايا الروح» امتدادًا لحضور الدكتور السيد قنديل في المشهد الثقافي والفني، جامعًا بين تجربته الأكاديمية ورؤيته الإبداعية، في تأكيد جديد على أن الجامعة يمكن أن تكون مساحة للمعرفة والفن معًا، وأن الثقافة والفن ليسوا رفاهية، بل جزء من تكوين الإنسان وبناء وعيه.

ومع انطلاق المعرض اليوم، ينتظر جمهور الفن التشكيلي أمسية تحمل الكثير من التأمل والمشاعر، وتؤكد أن الفن الحقيقي لا يُشاهد فقط… بل يُعاش من الداخل.

رئيس جامعة العاصمة جامعة العاصمة gallery

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى لهؤلاء المواطنين

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى سارة لهؤلاء

انكسار الموجة الحارة

فارق 13 درجة كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الغد

الحكومة

بمناسبة العيد.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف والتنفيذ خلال ساعات

الاب وابنته

كانت مثالًا للهدوء والالتزام.. أب يودع ابنته الوحيدة بكلمات تُبكي القلوب: “اللهم إني استودعتها عندك”

مجتبى خامنئي

أسرار الليلة الدامية .. إيران تكشف لأول مرة تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي ونقله للمستشفى

إنقاذ نهرى

أم تلقي نفسها وطفليها في النيل من أعلى كوبري دندرة بقنا

حالة الطقس

تصل لـ 47 درجة | تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

أيام ذي الحجة 2026

دعاء ثاني أيام ذي الحجة 2026.. أفضل الأدعية المستحبة للفرج في الأيام المباركة

توقيع بروتوكول بين دار الإفتاء وجمعية سفراء الهداية

توقيع بروتوكول بين دار الإفتاء وجمعية سفراء الهداية لتعزيز التعاون المشترك

الصلاة

هل الصلاة بالمناكير جائزة؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم

بالصور

بمتوسط مليون جنيه .. أرخص 5 سيارات ‏SUV‏ زيرو

سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو

5 سيارات الأقوى في تاريخ لامبورجيني

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

غلق مركزين للأشعة بسبب مخالفات صحية وإدارية خلال حملات تفتيش بالزقازيق

غلق
غلق
غلق

طريقة عمل شوربة الفول النابت

طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..

فيديو

شروط شراء الاضاحي

احذر قبل الشراء.. حيل يستخدمها بعض تجار المواشي لزيادة وزن الأضحـ.ية

الشهيد محمد قطب رمضان

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب محمد قطب رمضان| فيديو

عفراء سلطان

باللهجة المصرية .. العراقية عفراء سلطان تطرح ثاني أعمالها مع روتانا

فيديو الطالب والمعلم

حقيقة فيديو احتجاز معلم داخل فصل بالقليوبية.. التعليم تكشف التفاصيل الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد