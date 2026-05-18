علاء عز: مبادرة أهلا بالعيد توفر السلع واللحوم بخصومات تصل إلى 25%

قال الدكتور علاء عز مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنّ هناك شراكة كاملة بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير السلع الأساسية ولحوم عيد الأضحى بأسعار مخفضة، مشيراً إلى أن آلاف المنافذ التابعة لوزارات التموين والزراعة والدفاع والداخلية، إلى جانب السلاسل التجارية المشاركة في مبادرة «أهلاً بالعيد»، توفر السلع بأسعار تقل بنحو 25% عن الأسواق.

وأضاف أن انخفاض الأسعار يرجع إلى تحمل الدولة تكلفة الأراضي والخدمات والمرافق، فضلاً عن حصول المنافذ على السلع مباشرة من المنتج أو المستورد دون حلقات تداول إضافية، ما يجعل الأسعار أقل من أسعار الجملة مع استمرار الرقابة الصارمة على الجودة والصلاحية والأسعار المعلنة.

وتابع، في لقاء مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج "كل الأبعاد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ السلع متوافرة بكميات كبيرة في جميع المحافظات من حلايب وشلاتين حتى العريش ومرسى مطروح، سواء عبر المنافذ الثابتة أو المتحركة التي تصل إلى النجوع والكفور.

وأشار إلى أن الزحام على المنافذ يرتبط بتوقيتات الشراء وليس بقلة السلع، موضحاً أن غرفة عمليات مشتركة تضم اتحاد الغرف التجارية ووزارات التموين والزراعة والتنمية المحلية والمحافظات تتابع بصورة مستمرة توافر السلع وجودتها والالتزام بالأسعار المعلنة، مع إعادة توجيه الكميات فور حدوث أي نقص في أي منفذ.

وأوضح مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية أن المخابز والمجمعات الاستهلاكية والمنافذ ستواصل العمل خلال أيام عيد الأضحى، مؤكداً ضخ كميات كبيرة من السلع في الأسواق تشمل 2300 رأس ماشية و1500 رأس إضافية جارٍ إدخالها، و6000 رأس ضأن مذبوح، و669 طناً من اللحوم المجمدة، إلى جانب 180 ألف طن سكر و60 ألف طن زيت و15 ألف طن أرز و20 ألف طن مكرونة.

فرض المنافسة العادلة في الأسواق

وشدد على أن وفرة السلع ووجود رصيد استراتيجي يتجاوز 6 أشهر لبعض المنتجات يسهمان في استقرار الأسواق والأسعار، داعياً المواطنين إلى مقارنة الأسعار والجودة بين المنافذ المختلفة باعتبار المستهلك «أقوى حلقة في سلسلة التداول» والقادر على فرض المنافسة العادلة في الأسواق.