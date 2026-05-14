جهاز تنمية المشروعات يفتتح معرض أوكازيون للأثاث الدمياطي بالتعاون مع الغرفة التجارية بدمياط

في إطار جهود الدولة لدعم الحرف والصناعات الوطنية والتكتلات الإنتاجية، والعمل على فتح آفاق تسويقية جديدة للمنتجات المتميزة التي تتمتع بها مختلف محافظات الجمهورية افتتح اليوم باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط معرض "أوكازيون" للأثاث والذي تنظمه شعبة الأثاث بالغرفة التجارية المصرية بمحافظة دمياط بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات ومحافظة دمياط وذلك بحضور محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط وعدد من المسؤولين بالمحافظة والغرفة التجارية وجهاز تنمية المشروعات.

معرض أوكازيون للأثاث الدمياطي

ويشارك الجهاز والغرفة في إقامة المعرض في قاعة مشاريع مصر بطريق صلاح سالم في القاهرة، خلال الفترة من 14 مايو وحتى 25 مايو الجاري وذلك نظرا للنجاح الكبير الذي حققته المعارض المماثلة المتخصصة في الأثاث الدمياطي في توفير احتياجات سكان العاصمة كبديل أفضل من أي منتج مستورد.

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، في تفعيل مختلف أوجه التعاون مع محافظة دمياط والغرفة التجارية بالمحافظة، لإتاحة مختلف أوجه الدعم التمويلي والفني والتسويقي لأصحاب مشروعات وورش الأثاث في محافظة دمياط ومدينة دمياط الجديدة، وتسهيل مشاركتهم في عدد مختلف ومتنوع من المعارض المتخصصة لمنتجاتهم، بما يمكنهم من التوسع في الأسواق وتطوير مشروعاتهم وتعزيز إنتاجيتها، وزيادة قدرة قطاع الأثاث في دمياط على استيعاب المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأضاف رحمي خلال افتتاح معرض أوكازيون للأثاث أن المعرض تنظمه الغرفة التجارية بدمياط بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، بمشاركة 84 عارضا من أبناء دمياط بينهم عدد كبير من عملاء الجهاز، مشيرا إلى أن المعرض يهدف إلى تلبية احتياجات أذواق الجمهور في القاهرة الكبرى والذي يبحث عن اقتناء قطع الأثاث الدمياطي ذائع الصيت بما يسهل على الجمهور شراء المنتجات بدلا من السفر إلى دمياط، حيث يعد المعرض خدمة تسويقية مميزة وفعالة تعود بفائدة مباشرة على أصحاب مشروعات الأثاث.

من جانبه أكد الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بصناعة الأثاث باعتبارها من أهم الصناعات التي تشتهر بها دمياط وتمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي مشيدا بالتعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات والغرفة التجارية بدمياط في دعم أصحاب المشروعات وتوفير الخدمات التمويلية والفنية والتسويقية التي تسهم في تطوير قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات في الأسواق.

وأضاف محافظ دمياط خلال افتتاح معرض أوكازيون الأثاث أن الدولة تعمل وفق استراتيجية واضحة تستهدف فتح آفاق تسويقية جديدة أمام المنتجات المحلية المتميزة وفي مقدمتها الأثاث الدمياطي المعروف بجودته العالية وتصميماته المتنوعة مشيرا إلى أن تنظيم مثل هذه المعارض يسهم في تنشيط حركة البيع والشراء وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تقديم منتجات بأسعار تنافسية ومناسبة إلى جانب دعم الورش والمصانع المحلية وتشجيعها على زيادة الإنتاج بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب.

وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن التعاون مع المحافظة في مجال دعم صناعة الأثاث يعد ركيزة أساسية في إطار التعاون المشترك، نظرا لتلاقي خطط الجانبين الهادفة إلى تنمية ودعم الصناعات الوطنية وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية الشاملة، لا سيما التكتلات الإنتاجية كثيفة العمالة التي تذخر بالمهرة والحرفيين.

من جانبه أكد محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط أن المعروضات المشاركة في معرض اوكازيون للأثاث تعكس تميز الصناعة الدمياطية الشهيرة وقدرتها على مواكبة الذوق العالمي، خاصة في تصميمات المودرن والنيو كلاسيك.

وأضاف أن الغرفة التجارية تستهدف دعم تسويق منتجات الأثاث وخروجها من دمياط إلى الأسواق المحلية والعالمية، بما يعزز مكانة الصناعة المصرية مشيرا إلى أن تنوع المعارض يمثل دعما مهما لأصحاب مشروعات الأثاث كثيفة العمالة، لما يوفره من فرص للحفاظ على استمرارية أعمالهم وزيادة قدرتهم على التوسع واستيعاب المزيد من فرص العمل وبما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم القطاع الصناعي والإنتاجي.

وقال هاني الحجري رئيس شعبة الأثاث بالغرفة التجارية بدمياط إن النسخة الأولى من معرض أوكازيون، المقامة بمشاركة جهاز تنمية المشروعات، تمثل خطوة مهمة لدعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة وفتح فرص تسويقية جديدة أمامهم، مشيرا إلى أن مشاركة عملاء الجهاز من أصحاب المشروعات أسهمت في تنوع المعروضات، خاصة مع طرح موديلات 2026 ومشاركة عارضين للمرة الأولى. وأكد أن هذه النسخة لن تكون الأخيرة، مشيرا إلى استمرار العمل المشترك بين الغرفة التجارية بدمياط والجهاز على تطوير الفعاليات وتنويع الفرص التسويقية بما يحقق استفادة أكبر للعارضين ويدعم نمو مشروعاتهم.