جهاز تنمية المشروعات يوقع تمويلا جديدا لتطوير عزبة خير الله بـ13.5 مليون جنيه

وقع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي؛ مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ملحق تمويل تكميلي بقيمة 13,5 مليون جنيه، لاستكمال أعمال تطوير منطقة عزبة خير الله، ضمن برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة بمحافظتي القاهرة والجيزة، والممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك بحضور لفيف من قيادات المحافظة و الجهاز.

وأوضح رحمي - وفق بيان اليوم/الأربعاء/ - أن الجهاز نجح بالتعاون مع محافظة القاهرة، في تنفيذ مشروعات بمجالات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية بإجمالي تمويلات بلغت 148 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مارس 2026، وذلك باستخدام أساليب العمالة كثيفة التشغيل، وفرت نحو 386 ألف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة.

وأضاف رحمي أن الملحق التكميلي الذي تم توقيعه مع محافظة القاهرة سيستفيد منه نحو 25 ألف مواطن من سكان المنطقة، كما سيساهم في توفير حوالي 6,750 فرصة عمل يومية للعمالة غير المنتظمة في مشروعات مختلفة منها تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق وممرات المشاة بمنطقة عزبة خير الله واستكمال أعمال تطوير الشوارع بعد الانتهاء من اعمال الصرف الصحي، وتطوير ورفع كفاءة مدرسة فؤاد جلال الابتدائية بعزبة خير الله.

وأشاد رحمي بالتعاون المثمر والفعال مع محافظ القاهرة في إطار برنامج الارتقاء الحضري والذي يُعد أحد المحاور الرئيسية لتعاون الجهاز مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، حيث يستهدف تطوير البنية الأساسية في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن الجهاز ساهم في تنفيذ مشروعات متنوعة بالمحافظة ضمن البرنامج ، من بينها إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ورصف الطرق، وتبليط الشوارع، وتركيب كشافات الإنارة، وتطوير المساحات المفتوحة، وإنشاء منتزهات، وتطوير كوبري مشاة عبود، وإنشاء مواقف سيارات، إلى جانب رفع كفاءة الأسواق والمدارس والوحدات الصحية.

من جانبه ، أشاد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر - بالتعاون المستمر مع جهاز تنمية المشروعات، مؤكدًا أهميته في تنفيذ خطط التنمية المحلية، وتشجيع الشباب والخريجين على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة ومستدامة، ودعم المنتجات المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل .

وأشار إلى أن محافظة القاهرة تعمل على توفير مختلف أوجه الدعم لأصحاب المشروعات القائمة أو دعم الشباب لإقامة مشروعات جديدة بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة ، مبينا اهمية تعاون المحافظة مع الجهاز في برامج التنمية البشرية والمجتمعية ورفع كفاءة الخدمات العامة في بعض مناطق القاهرة .



