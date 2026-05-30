أبو ظبي الرياضية تنقل ودية مصر والبرازيل حصريًا للجماهير العربية

أعلنت شبكة أبو ظبي الرياضية حصولها على حقوق بث المباراة الودية المرتقبة التي تجمع بين منتخب مصر ونظيره البرازيلي، في مواجهة تحظى باهتمام جماهيري كبير نظرًا لقيمة المنتخبين وتاريخ المواجهات القوية التي تجمع بينهما.

موعد مباراة مصر والبرازيل

ومن المقرر أن تُقام المباراة فجر يوم الأحد الموافق 7 يونيو، في إطار استعدادات المنتخبين للاستحقاقات الدولية المقبلة، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 1:00 صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتعد هذه المواجهة فرصة مهمة للجهاز الفني لمنتخب مصر للوقوف على جاهزية اللاعبين وتجربة عدد من العناصر قبل خوض المنافسات الرسمية المقبلة، خاصة في ظل قوة المنتخب البرازيلي وما يمتلكه من أسماء مميزة على الساحة العالمية.

بث مجاني عبر أبو ظبي الرياضية

وأكدت شبكة أبو ظبي الرياضية أن المباراة سيتم نقلها مباشرة عبر شاشة قناة أبو ظبي الرياضية الأولى المفتوحة، ما يمنح الجماهير العربية فرصة متابعة اللقاء دون الحاجة إلى اشتراكات أو خدمات مدفوعة.

وسيكون البث متاحًا عبر القمر الصناعي نايل سات، الأمر الذي يسهل وصول المباراة إلى قطاع واسع من المشاهدين في مختلف الدول العربية، وسط توقعات بنسبة مشاهدة مرتفعة نظرًا للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها المنتخبان.

اهتمام جماهيري واسع بالمواجهة

وتحظى المباراة بترقب كبير من جانب الجماهير المصرية والعربية، خاصة أنها تجمع منتخب مصر بأحد أقوى المنتخبات في العالم، وهو المنتخب البرازيلي صاحب التاريخ الحافل بالإنجازات والألقاب القارية والعالمية.

كما تمثل المواجهة اختبارًا قويًا للاعبي المنتخب المصري أمام مدرسة كروية مختلفة، وهو ما يمنح الجهاز الفني فرصة لتقييم الأداء الفني والبدني قبل الاستحقاقات القادمة.

ومن المنتظر أن تقدم شبكة أبو ظبي الرياضية تغطية خاصة للقاء، تتضمن استوديو تحليليًا يسبق المباراة ويتواصل حتى نهايتها، بمشاركة نخبة من المحللين والنجوم السابقين لتقديم قراءة فنية شاملة لأحداث المواجهة المنتظرة