الاحتلال يضرب بيروت مرتين منذ اتفاق أبريل 2026

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من العاصمة اللبنانية بيروت، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته للحدود الشمالية لإسرائيل، والتي أشار فيها إلى أن الاستهداف قد يشمل العاصمة بيروت، تعكس تصعيدًا في الخطاب السياسي والعسكري، رغم أن بيروت كانت تُفهم ضمنيًا خلال فترات الهدنة على أنها مستثناة من الاستهداف.

وأوضح «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء، أن العاصمة بيروت لم تتوقف عن التعرض للاستهداف منذ وقف إطلاق النار في 17 أبريل الماضي، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضربتين على الأقل على العاصمة، كان آخرها في منطقة الشويفات بالضاحية الجنوبية، والتي استهدفت عملية اغتيال فشلت وأسفرت عن سقوط ثلاثة ضحايا بينهم سيدة وطفلان.

وأشار إلى أن الضربات الإسرائيلية لم تقتصر على بيروت فقط، بل امتدت إلى مناطق قريبة في محافظة جبل لبنان عبر عمليات اغتيال بطائرات مسيّرة استهدفت سيارات مدنية خلال الأسابيع الماضية، ما يؤكد أن العاصمة وضواحيها لم تُستثنَ من الاستهداف.

وشدد على أن التطورات الميدانية تزامنت مع انعقاد اجتماع أمني في البنتاجون بين وفد عسكري لبناني وآخر إسرائيلي، موضحًا أن جيش الاحتلال وسّع عملياته البرية في الجنوب اللبناني، حيث تحركت القوات شمال نهر الليطاني ووصلت إلى بلدات زوطر الشرقية ويحمر الشقيف.

