لا نجاح بالغش.. برلماني يطالب بردع حاسم لمواجهة تسريب امتحانات الثانوية العامة

أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن نجاح الدولة في تأمين امتحانات الثانوية العامة 2026 يمثل قضية أمن قومي وتعليمي، في ظل أهمية هذه المرحلة في تحديد مستقبل مئات الآلاف من الطلاب وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

وقال جابر، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، إن ظاهرة الغش الإلكتروني وتسريب الامتحانات لم تعد مجرد تجاوزات فردية، بل أصبحت تحديًا حقيقيًا يتطلب مواجهة حاسمة من جميع مؤسسات الدولة، خاصة مع التطور التكنولوجي واستغلال بعض الصفحات الإلكترونية في الترويج للغش وإثارة البلبلة بين الطلاب.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة مطالبة بالاستمرار في تطوير آليات الرقابة والتأمين داخل لجان الامتحانات، إلى جانب تطبيق القانون بكل حزم ضد كل من يشارك في تسريب الامتحانات أو تسهيل الغش، حفاظًا على حقوق الطلاب المجتهدين.

وشدد جابر على أن تحقيق التفوق الحقيقي لا يكون إلا بالاجتهاد والانضباط، مؤكدًا أن الاعتماد على الغش يهدد مستقبل الطالب ويقوض قيمة التعليم داخل المجتمع.

كما وجه رسالة إلى أولياء الأمور، دعاهم خلالها إلى ضرورة دعم أبنائهم نفسيًا خلال فترة الامتحانات، والابتعاد عن الضغوط المرتبطة بالمجموع، قائلًا إن “الهدوء والاستقرار النفسي من أهم عوامل النجاح، خاصة في ظل حالة التوتر التي يعيشها الطلاب قبل الامتحانات”.

رفع الوعي بين الطلاب

وأشار إلى أهمية رفع الوعي بين الطلاب بخطورة الانسياق وراء الشائعات وصفحات الغش الوهمية، التي تستغل حالة القلق لتحقيق مكاسب مادية على حساب مستقبل الطلاب.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن امتحانات الثانوية العامة يجب أن تظل نموذجًا للعدالة والانضباط، قائلًا: “حماية نزاهة الامتحانات مسؤولية وطنية.. والغش خطر يهدد قيمة التعليم ومستقبل الأجيال”.

وجاء ذلك مع اقتراب انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2026، والتي يفصلنا عنها نحو 23 يومًا، تتزايد حالة الترقب والقلق داخل الأسر المصرية، بالتزامن مع استمرار المخاوف المرتبطة بظاهرة الغش الإلكتروني وتسريب الامتحانات، وما تمثله من تهديد لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.