قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلمانية تطالب بخطة حاسمة لمواجهة الغش الإلكتروني في الثانوية العامة
بالتفصيل.. خطوات التقديم على عداد كهرباء 2026 والأوراق المطلوبة
معلومات استخباراتية.. زيلينسكي: روسيا تستعد لشن هجوم كبير على أوكرانيا
التموين: طرح طماطم بالمجمعات بسعر 20 جنيهًا للكيلو لتخفيف الأعباء عن المواطنين
مسئول أمريكي رفيع المستوى: انتهاء اجتماع ترامب دون اتخاذ قرار بشأن إيران
المنع النهائي | فيفا يصدم بلوزداد بقرار غير متوقع بسبب هذا اللاعب
قبل طرح الإسكان الجديد .. ما الحد الأقصى لصافي دخل المتقدم؟
هرم مصر الرابع .. خالد عبد العزيز يكشف قصة تاريخية عن عمارة الإيموبيليا
الاتحاد الأوروبي يوسع نطاق العقوبات المفروضة على حماس والجهاد الإسلامي
إيران: تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في جزيرة قشم بالخليج العربي
إيران: لم نوقع أي اتفاق مع الولايات المتحدة حتى الآن.. ولا مفاوضات بشأن البرنامج النووي
إنجاز مستحق أسعد الملايين.. إنفانتينو يهنئ الزمالك رسميًا بالتتويج بلقب الدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

لا نجاح بالغش.. برلماني يطالب بردع حاسم لمواجهة تسريب امتحانات الثانوية العامة

تسريب الامتحانات
تسريب الامتحانات
حسن رضوان

أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن نجاح الدولة في تأمين امتحانات الثانوية العامة 2026 يمثل قضية أمن قومي وتعليمي، في ظل أهمية هذه المرحلة في تحديد مستقبل مئات الآلاف من الطلاب وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

وقال جابر، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، إن ظاهرة الغش الإلكتروني وتسريب الامتحانات لم تعد مجرد تجاوزات فردية، بل أصبحت تحديًا حقيقيًا يتطلب مواجهة حاسمة من جميع مؤسسات الدولة، خاصة مع التطور التكنولوجي واستغلال بعض الصفحات الإلكترونية في الترويج للغش وإثارة البلبلة بين الطلاب.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة مطالبة بالاستمرار في تطوير آليات الرقابة والتأمين داخل لجان الامتحانات، إلى جانب تطبيق القانون بكل حزم ضد كل من يشارك في تسريب الامتحانات أو تسهيل الغش، حفاظًا على حقوق الطلاب المجتهدين.

وشدد جابر على أن تحقيق التفوق الحقيقي لا يكون إلا بالاجتهاد والانضباط، مؤكدًا أن الاعتماد على الغش يهدد مستقبل الطالب ويقوض قيمة التعليم داخل المجتمع.

كما وجه رسالة إلى أولياء الأمور، دعاهم خلالها إلى ضرورة دعم أبنائهم نفسيًا خلال فترة الامتحانات، والابتعاد عن الضغوط المرتبطة بالمجموع، قائلًا إن “الهدوء والاستقرار النفسي من أهم عوامل النجاح، خاصة في ظل حالة التوتر التي يعيشها الطلاب قبل الامتحانات”.

 رفع الوعي بين الطلاب

وأشار إلى أهمية رفع الوعي بين الطلاب بخطورة الانسياق وراء الشائعات وصفحات الغش الوهمية، التي تستغل حالة القلق لتحقيق مكاسب مادية على حساب مستقبل الطلاب.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن امتحانات الثانوية العامة يجب أن تظل نموذجًا للعدالة والانضباط، قائلًا: “حماية نزاهة الامتحانات مسؤولية وطنية.. والغش خطر يهدد قيمة التعليم ومستقبل الأجيال”.

وجاء ذلك مع اقتراب انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2026، والتي يفصلنا عنها نحو 23 يومًا، تتزايد حالة الترقب والقلق داخل الأسر المصرية، بالتزامن مع استمرار المخاوف المرتبطة بظاهرة الغش الإلكتروني وتسريب الامتحانات، وما تمثله من تهديد لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

امتحانات الثانوية العامة الطلاب صفحات الغش الوهمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منشور الوزارة

تحذير عاجل من الصحة للمواطنين: تجنبوا المشروبات الغازية

نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم الترم الثاني .. ظهرت الآن

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع الكبير

زينة

بعد نجاح سفن دوجز .. زينة ترفع دعوى ضد أحمد عز تطالب بزيادة نفقة المسكن

خالد الغندور

خالد الغندور يثير الجدل بشان عدم مشاركة لاعبي الزمالك في ودية روسيا

يورجن كلوب

يورجن كلوب يوافق على تدريب الاتحاد السعودي.. تفاصيل

مجلس النواب

حقيقة سحب مشروع قانون الأسرة أمام مجلس النواب وتشكيل لجنة من الأزهر

خالد طلعت

الإيقاف والإنجاز.. مقارنة بين الزمالك والإسماعيلي تثير الجدل في مصر

ترشيحاتنا

سلسلة Xiaomi 17T

سلسلة Xiaomi 17T تصل بمواصفات نارية.. شاومي تكشف وحوش الأداء الجديدة

سلسلة أوبو فايند X10

بميزات غير مسبوقة .. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة Oppo Find X10

مواصفات هواتف Xiaomi 17T

مع إنطلاقه عالميا.. إليك مواصفات أحدث هواتف شاومي

بالصور

تفاصيل الكشف عن أول سيارة كهربائية من فيراري في تاريخها

فيراري لوتشه
فيراري لوتشه
فيراري لوتشه

التستوستيرون عند الرجال.. 7 أطعمة نباتية تزيد هرمون الذكورة

أطعمة تساعد على تعزيز هرمون التستوستيرون لدى الرجال
أطعمة تساعد على تعزيز هرمون التستوستيرون لدى الرجال
أطعمة تساعد على تعزيز هرمون التستوستيرون لدى الرجال

5 وصفات سريعة تحول بواقي اللحمة في ثاني أيام العيد لأكلات شهية

أفكار ذكية لتحويل بقايا اللحوم إلى أكلات جديدة
أفكار ذكية لتحويل بقايا اللحوم إلى أكلات جديدة
أفكار ذكية لتحويل بقايا اللحوم إلى أكلات جديدة

وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمة الطبية بمستشفى الزقازيق العام ويتابع أعمال التطوير الجارية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد