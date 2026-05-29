أحمد سامي يرحل عن مودرن سبورت ويودع الفريق برسالة مؤثرة

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لفريق مودرن سبورت، رحيله رسميًا عن قيادة الفريق عقب نهاية الموسم الجاري، لينهي بذلك مشواره مع النادي بعد فترة شهدت العديد من التحديات والنتائج المختلفة.

وأكد أحمد سامي، في تصريحات رسمية، انتهاء رحلته مع مودرن سبورت، موجهًا الشكر إلى إدارة النادي واللاعبين والجهاز الفني على الدعم والتعاون خلال الفترة الماضية.

وأشار المدير الفني إلى أنه بذل أقصى ما لديه من أجل تحقيق أفضل النتائج مع الفريق وإسعاد جماهير النادي، مؤكدًا اعتزازه بالفترة التي قضاها داخل مودرن سبورت والخبرات التي اكتسبها خلال تلك المرحلة.

يأتي رحيل أحمد سامي في وقت تترقب فيه جماهير الكرة المصرية الخطوة المقبلة للمدرب، سواء بالاستمرار في الدوري المصري مع نادٍ جديد أو خوض تجربة مختلفة خلال الفترة المقبلة.