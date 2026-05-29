منتخب مصر للسيدات يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لوديتي تونس قبل أمم أفريقيا

دخل منتخب مصر الوطني للسيدات معسكرا تدريبيا اليوم الجمعة على أن يستمر حتي يوم 9 يونيو المقبل، ضمن برنامج إعداد المنتخب لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية للكرة النسائية.

ويتخلل المعسكر خوض مباراتين وديتين أمام منتخب تونس يومي 5 و8 يونيو، في إطار تجهيز اللاعبات فنيًا وبدنيًا قبل الاستحقاقات القارية المقبلة.

وضمت قائمة المنتخب كلًا من:

فرح سمير علي – منة عزت عبدالحميد –(وادي دجلة)، تغريد الشحات عليوة (المقاولون العرب) - حبيبة عماد صبري – أميرة محمد عبدالحميد – ياسمين محمد عبدالعزيز – حلا مصطفى موسى – نور عبدالواحد السيد – حبيبة طارق بكتاش – فرح هشام المهدي (مسار)، زهرة علاء (البنك الأهلي)، مريم محمد عبداللطيف (إنبي)، كاميليا هشام أبوسيف (بالم هيلز)، مها الدمرداش – نورا خالد محمد – ثريا أشرف عبدالله – نادين ياسر غازي – نهى طارق صابر – حبيبة عصام محمد – إيمان حسن عبدالرحيم (الأهلي).

كما شهدت القائمة تواجد عدد من اللاعبات المحترفات بالخارج، وهن: سارة خليفة (ماينز الألماني)، مريم دمرداش (جامعة Kcross الأمريكية)، ناتاليا أورتيز (جامعة شيكاغو الأمريكية)، كريستينا سلامة (جامعة ويست فيرجينيا الأمريكية)، سينا تشيرتش (جامعة تكساس الأمريكية)، كاميليا الحوفي (الوداد المغربي)، ليلى البحيري (نوكلاند الدنماركي)، دانا ندا (جامعة SIU الأمريكية)، سارة عصام (هال سيتي الإنجليزي)، ومهيرة علي (بيجينغ الصيني).