حلمي طولان: لم أكن راضيا عن تصرفات عصام الحضري داخل المنتخب

كشف حلمي طولان، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الثاني، كواليس الأزمة التي نشبت داخل الجهاز الفني بسبب تصريحات عصام الحضري، مدرب حراس المرمى، مؤكدًا أنه لم يكن راضيًا عن ما حدث خلال تلك الفترة.

ونقل الناقد الرياضي أحمد جلال تفاصيل حوار حلمى طولان، في بودكاست «الحوار كبير» مع الإعلامي أحمد أسامة، عبر حسابه على فيسبوك وقال طولان "إنه تواصل مع أحمد حسن، مدير المنتخب، للتعبير عن رفضه لما بدر داخل الجهاز، كما قام بإبلاغ هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بالموقف بشكل واضح.

وأضاف طولان: «أنا رئيس الجهاز، ولم أكن راضيًا عن الكلام ده خالص، وقلت لرئيس الاتحاد إن الأمر غير مقبول بالنسبة لي، لأنني كنت أحتاج أن يكون الجميع في حالة تركيز داخل المنتخب، ولا أريد تكرار مثل هذه الأزمات».

وأوضح المدير الفني السابق أن الأزمة انتهت بعد اعتذار عصام الحضري، مؤكدًا أن الأمر تم احتواؤه داخل الجهاز الفني ولم يتكرر مرة أخرى، وأن التعامل مع الموقف تم بشكل داخلي وفقًا لرؤيته الإدارية.

وأشار طولان إلى أن اختيار عصام الحضري ضمن الجهاز الفني كان بقرار شخصي منه، نافيًا أن يكون مفروضًا عليه، مؤكدًا أنه كان سيتخذ موقفًا أكثر حدة في حال عدم احتواء الموقف بالشكل المناسب.