حلمي طولان: تطبيق اللوائح يجب أن يكون على الجميع دون استثناء

قال حلمي طولان، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، إن لوائح الدوري لا تُطبق بشكل عادل، مشيرًا إلى وجود عشوائية في تنفيذ القرارات.

وأضاف خلال استضافته في برنامج “يا مساء الأنوار” مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: “لو أنا صاحب القرار، سأطبق اللوائح على أي أحد، لأن تطبيقها بشكل صحيح هو أساس نجاح مسابقة الدوري”.

وتابع: “لا بد من تطبيق اللوائح بدقة دون تفصيلها على أندية بعينها، فلا يتم خصم 6 نقاط من الزمالك و3 نقاط من الأهلي، بل يجب أن تطبق القواعد على الجميع بشكل موحد”.

وعن مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية، أوضح أن الزمالك قدم أداءً جيدًا في لقاء الذهاب، خاصة في الشوط الثاني، ونجح في تأمين الدفاع والتسجيل عن طريق بيزيرا، مع إهدار عدة فرص كانت كفيلة بتغيير النتيجة.

وأكمل، مواجهة الإياب ستكون في متناول الزمالك حال وجود تركيز داخل منطقة الـ18، رغم بعض الأخطاء الدفاعية في مباراة الذهاب.

وشدد حلمي طولان على ضرورة مشاركة خوان بيزيرا أساسيًا في مباراة الإياب، متعجبًا من جلوسه على مقاعد البدلاء رغم قيامه بجري سريع لمسافة 50 متر بعد نزوله كبديل، ما يدل على جاهزيته البدنية .