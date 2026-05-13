بعد الهبوط| أزمة جديدة تضرب الإسماعيلي.. وخبير لوائح يكشف التفاصيل

أكد خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة أن هبوط النادي الإسماعيلي إلى دوري المحترفين يفرض ضرورة تسوية الديون المستحقة عليه لتجنب أي عوائق تتعلق بالرخصة في الموسم الجديد.

وأوضح العمايرة عبر حسابه على فيسبوك، أنه في حال عدم توقيع اتفاقية جدولة أو تسوية للديون الصادرة بشأنها أحكام نهائية وملزمة بحلول 31 مايو، سيتم توجيه إنذار رسمي للنادي ومنحه مهلة 15 يومًا لتصحيح الأوضاع.

وقال إنه في حال عدم الالتزام خلال هذه المهلة، فلن يحصل النادي على رخصة المشاركة في دوري المحترفين، ما قد يضع النادي أمام أزمة إدارية جديدة بعد الهبوط.

هبوط الدراويش

هبط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، إلى دوري المحترفين، بعد الخسارة من وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما امس الثلاثاء على ملعب إستاد السلام، ضمن الجولة العاشرة من مجموعة الهبوط في الدوري المصري.

جاء هبوط الإسماعيلي إلى الدرجة الأدنى منذ 68 عامًا، وتحديدًا منذ موسم 1957-1958.

وتجمد رصيد الإسماعيلي بعد هذه الخسارة عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر والأخير بجدول الترتيب، ويتبقى للإسماعيلي 3 مباريات فقط، علمًا بأنه يبتعد عن كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز العاشر (أول الناجين من الهبوط) بفارق 11 نقطة، ما يعني استحالة اللحاق به.

وكان الإسماعيلي قد جمع 11 نقطة فقط في المرحلة الأولى من الدوري، وأضاف إليها 8 نقاط فقط في المرحلة الثانية، ليتأكد هبوطه رسميًا للدرجة الثانية.