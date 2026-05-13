20 مايو الحكم على 3 متهمين بإدارة أنشطة مراهنات إلكترونية

قررت المحكمة الاقتصادية حجز جلسة محاكمة 3 متهمين، على خلفية اتهامهم بإدارة أنشطة مراهنات إلكترونية عبر تطبيق 1xBet، لجلسة 20 مايو المقبل، للنطق بالحكم.

وكشفت التحقيقات وأقوال المتهم الرئيسي أنه كان يتولى إدارة عدد من الحسابات باعتباره وكيلاً عن التطبيق، موضحًا أنه كان يتلقى تعليمات من القائمين على إدارته من خارج البلاد، لتنفيذ عمليات تحويلات مالية تشمل الإيداع والسحب لصالح المتراهنين داخل مصر.

وأضاف المتهم أنه استعان بآخرين للمساعدة في إدارة التحويلات المالية عبر المحافظ الإلكترونية، مقابل حصولهم على نسب من العمولات الناتجة عن تلك العمليات.