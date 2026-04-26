النائب شعبان رأفت يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية

حذر النائب شعبان رأفت عبداللطيف، عضو مجلس الشيوخ، من تنامي ظاهرة منصات المراهنات الرياضية عبر الإنترنت، مؤكدًا أنها أصبحت تمثل خطرًا متزايدًا على الشباب والمجتمع، في ظل استهدافها المباشر لفئة الشباب من خلال التطبيقات والمواقع الإلكترونية.



وقال النائب، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، إن هذه المنصات تعتمد على إغراء الشباب بوهم الربح السريع، بينما تقود في الواقع إلى خسائر مالية جسيمة، وقد تدفع البعض إلى الدخول في دوائر من الديون أو الإدمان السلوكي، بما ينعكس سلبًا على استقرار الأسرة والمجتمع.



وأوضح أن القانون المصري يجرّم المراهنات بكافة صورها ويعاقب عليها بالحبس والغرامة، إلا أن أغلب هذه المنصات تعمل من خارج البلاد، مستغلة التطور التكنولوجي والعملات الرقمية للتهرب من الرقابة القانونية، وهو ما قد يفتح الباب أمام ممارسات غير مشروعة مثل غسل الأموال وتحويل الأموال بطرق غير قانونية.



وشدد النائب شعبان رأفت عبداللطيف على أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تحركًا حاسمًا يجمع بين التشريع والرقابة والتوعية، مطالبًا بتشديد الرقابة على هذه المنصات الإلكترونية، وتغليظ العقوبات على كل من يروج لها أو يشارك في تشغيلها داخل البلاد.



كما دعا إلى إطلاق حملات توعية واسعة تستهدف الشباب، لبيان المخاطر الحقيقية المرتبطة بالمراهنات الإلكترونية، مؤكدًا أن حماية الشباب من هذه الظاهرة تمثل قضية أمن اجتماعي ومسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة.