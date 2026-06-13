أمين عام «التعاون الخليجي» يدين الحملات الإعلامية المضللة التي تستهدف الإمارات وقطر

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي عن إدانته واستنكاره لما يتم تداوله من ادعاءات إعلامية مغرضة ومعلومات غير موثقة تستهدف الإمارات وقطر، وتسعى إلى التشكيك في مواقفهما ودورهما البناء في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد البديوي - في بيان عبر الموقع الرسمي للمجلس - أن هذه المزاعم تفتقر إلى المصداقية والأسس الموضوعية، وتأتي لتقويض الجهود المخلصة التي تبذلها دول مجلس التعاون لترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز الحوار والتعاون بين دول المنطقة.

وأوضح البديوي أن الإمارات وقطر قدمتا على مدى السنوات الماضية نموذجا رائدا في تبني السياسات الداعمة للاستقرار الإقليمي من خلال مساهماتهما الفاعلة في تقريب وجهات النظر، ودعم المساعي الدبلوماسية، وتعزيز التعاون الدولي لمعالجة التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة، بما يعكس نهجا مسؤولا يهدف إلى ترسيخ الأمن وتحقيق التنمية والازدهار لشعوبها.

وأكد البديوي مضي دول مجلس التعاون في نهجها القائم على تعزيز الاستقرار والتعاون، ورفضها القاطع لأي حملات إعلامية تستهدف الإساءة لأي عضو فيها، مشيرا إلى أن تلك الحملات لن تؤثر في تماسكها ووحدتها أو في استمرارها بأداء دورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي.