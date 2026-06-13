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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مواطنون يطالبون وزير النقل بمحور يربط بين جنوب الأقصر ومحطة القطار السريع .. شاهد

المواطنين اثناء زيارة وزير النقل
المواطنين اثناء زيارة وزير النقل
شمس يونس

شهدت جولة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بمحافظة الأقصر، تفاعلاً مباشراً مع عدد من المواطنين خلال تفقده مشروعات الطرق والبنية التحتية، وذلك بحضور المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر و اللواء أحمد انور عيسي الهوارى رئيس مركز ومدينة اسنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والوزارة .

وخلال الجولة التفقدية للطريق الصحراوي الغربي بين مركزي السباعية وإسنا، استمع الوزير إلى عدد من المطالب التي تقدم بها المواطنون بهدف تحسين حركة التنقل ودعم التنمية بمراكز جنوب المحافظة.

وطالب العمدة أشرف عباس نقيب الفلاحين بالأقصر بإنشاء محور مروري جديد يربط مناطق وسط وجنوب الأقصر بمحطة القطار السريع الجديدة الواقعة بالطريق الصحراوي الغربي، مؤكداً أن المحور المقترح سيسهم في تسهيل وصول المواطنين إلى المحطة وتقليل زمن الرحلات، خاصة لأهالي المراكز والقرى الواقعة جنوب المحافظة.

ومن جانبه أكد الوزير أن المقترح سيتم دراسته من قبل الجهات المختصة لبحث إمكانية تنفيذه ومدى جدواه الفنية والمرورية، مشيراً إلى أهمية توفير حلول تخدم المواطنين وتواكب المشروعات القومية الجاري تنفيذها.

كما طالب نقيب الفلاحين برفع كفاءة الطريق الزراعي السريع الممتد من منطقة القرايا وحتى قرية النمسا بمركز إسنا، نظراً لأهميته في خدمة الحركة اليومية للمواطنين ونقل المنتجات الزراعية وربط القرى بالمراكز الرئيسية.

وأبدى الفريق كامل الوزير استعداده لتنفيذ أعمال التطوير المطلوبة للطريق ولكن عقب الانتهاء من أعمال تبطين الترعة الموازية له من جانب وزارة الموارد المائية والري، بما يضمن تنفيذ المشروع بالشكل الأمثل وتحقيق الاستفادة الكاملة منه.

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