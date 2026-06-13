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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عمليات جراحية لعلاج أمراض العيون لغير القادرين بقرى ومراكز الأقصر

عمليات جراحية لعلاج أمراض العيون لغير القادرين بقرى ومراكز الأقصر
عمليات جراحية لعلاج أمراض العيون لغير القادرين بقرى ومراكز الأقصر
شمس يونس

نجحت جمعية الأورمان فى إجراء عمليات عيون لعدد (10) مرضى ضمن المرضى الغير قادرين بقرى ومراكز محافظة الأقصر.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وإنطلاقاُ من حرص وإهتمام الدولة المصرية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.


وأكد السيد جمعة فرج الله، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالأقصر، على الإهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين، وتلبية احتياجتهم.

 كما أكد على دور منظمات المجتمع المدنى التى أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء، حيث تشهد مصر طفرة فى عمل المجتمع المدني، ويدعم ذلك قيادة سياسية واعية وحكيمة تؤمن بدوره فى العديد من مجالات الحماية الإجتماعية والرعاية.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم توقيع الكشف الطبى على المرضى  وصرف العلاج الدوائى وعمل النظارات الطبية وإجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية كل ذلك بالمجان تماماً دون أن يتحمل المريض أى اعباء تثقل كاهله. 

وأوضح أن الجمعية تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجاً وفى أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون والتى تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية .

وأشار شعبان إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الأقصر التى تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة .

والجدير بالذكر أن الأورمان نجحت وحتى الأن في توقيع الكشف الطبي على مئات الألاف من المرضى الغير قادرين من خلال القوافل الطبية وذلك بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى قرى ومدن ومراكز محافظة الأقصر .

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