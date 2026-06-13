ضبط 20 هارباً من الأحكام وحجز 12 دراجة نارية مخالفة خلال حملة مكبرة بجنوب الأقصر

واصلت الأجهزة الأمنية بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر جهودها لملاحقة الخارجين عن القانون وفرض الانضباط بالشارع حيث نفذت مباحث المركز حملة أمنية موسعة استهدفت منطقة الخزان بقيادة المقدم أحمد المراغي رئيس المباحث.

وأسفرت الحملة عن ضبط 20 شخصا مطلوبين على ذمة أحكام قضائية متنوعة وذلك في إطار جهود تنفيذ الأحكام وملاحقة الهاربين كما تم حجز 12 دراجة نارية مخالفة من بينها دراجات بدون لوحات معدنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفي مجال مكافحة المخدرات تمكنت القوات من ضبط أحد الأشخاص أثناء تعاطيه المواد المخدرة وعثر بحوزته على 3 سجائر من مخدر الحشيش وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم.

وتأتي هذه الحملة ضمن خطة أمنية متواصلة تنفذها مديرية أمن الأقصر بقيادة اللواء محمد الصاوي مدير الأمن بهدف إحكام السيطرة الأمنية والتصدي لكافة صور المخالفات والخروج على القانون بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وحماية المواطنين.