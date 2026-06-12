إصابة 5 أشخاص في حادث ميكروباص بمنشأة العماري بالأقصر

شهد محيط كمين منشأة العماري بمدينة الأقصر، اليوم، وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص أجرة تعمل على خط طيبة، بعدما اصطدمت بالرصيف أثناء سيرها ويستقلها 14 راكبًا، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة.

تلقت الأجهزة الامنية بمحافظة الأقصر بلاغا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة للتعامل مع المصابين ومتابعة الحالة ميدانيًا.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 من مستقلي الميكروباص بإصابات متنوعة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم قبل نقلهم إلى مستشفى الأقصر الدولي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإجراء الفحوصات المطلوبة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.