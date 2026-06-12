افتتاح وحدة البياضية.. الرعاية الصحية تواصل التوسع في خدمات التأمين الصحي الشامل بالأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن مواصلة التوسع في خدمات الرعاية الصحية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، من خلال افتتاح وتشغيل وحدة طب أسرة البياضية، إلى جانب تشغيل وحدة غسيل كلوي جديدة، بما يعزز من قدرات منظومة الرعاية الصحية الأولية والخدمات التخصصية بالمحافظة، ويدعم جهود الهيئة في توفير خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة للمواطنين بالقرب من محل إقامتهم.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن التوسع المستمر في منشآت الرعاية الصحية الأولية والخدمات الطبية التخصصية بمحافظة الأقصر يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز التغطية الصحية الشاملة، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية، وضمان سهولة وصول المواطنين إلى الخدمات الطبية المختلفة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

افتتاح وتشغيل وحدة طب أسرة البياضية

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن افتتاح وتشغيل وحدة طب أسرة البياضية يرفع عدد منشآت الرعاية الصحية الأولية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر إلى 55 مركزًا ووحدة طب أسرة، بما يسهم في تعزيز التغطية الجغرافية للخدمات الصحية وتحسين إتاحتها للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن الرعاية الصحية الأولية تمثل حجر الأساس للمنظومة الصحية الحديثة والمدخل الرئيسي للحصول على خدمات الرعاية الصحية المتكاملة.

وأضاف أن وحدة طب أسرة البياضية تم تجهيزها وتشغيلها بتكلفة تتجاوز 25 مليون جنيه، وتخدم أكثر من 22 ألف مواطن، حيث تضم عيادات طب الأسرة والأسنان وتنظيم الأسرة، إلى جانب الصيدلية والمعامل وخدمات الطوارئ والإسعافات الأولية والمبادرات الرئاسية وخدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي، بما يوفر حزمة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية الأولية والخدمات الصحية الشاملة للمواطنين.

وأوضح رئيس الهيئة أن التوسع في منشآت الرعاية الصحية الأولية يعكس حرص الهيئة على استكمال البنية الأساسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال توفير خدمات صحية متكاملة تغطي مختلف المناطق السكنية، وتسهم في رفع كفاءة الخدمة وتحسين تجربة المنتفعين وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد الصحية.

وفي إطار التوسع في الخدمات الطبية التخصصية، أعلن الدكتور أحمد السبكي تشغيل وحدة غسيل كلوي جديدة بمحافظة الأقصر، بما أسهم في إضافة 16 ماكينة غسيل كلوي جديدة، ليرتفع إجمالي عدد ماكينات الغسيل الكلوي التابعة للهيئة بالمحافظة إلى 257 ماكينة موزعة على 8 وحدات متخصصة بمختلف المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

وأشار إلى أن هذه التوسعات رفعت الطاقة التشغيلية لخدمات الغسيل الكلوي بمدينة طيبة بنسبة تقارب 20%، من 81 ماكينة إلى 97 ماكينة، بما يتيح تقديم الخدمة لنحو 100 مريض إضافي، ويعزز قدرة المنظومة على تلبية احتياجات المرضى وتقليل فترات الانتظار وتحسين جودة الرعاية المقدمة.

وأضاف أن وحدات الغسيل الكلوي التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر تقدم خدماتها حاليًا لأكثر من 1200 مريض، من خلال منظومة متكاملة تعتمد على أحدث الأجهزة والتجهيزات الطبية والكوادر المؤهلة، بما يضمن تقديم خدمات علاجية آمنة وفعالة وفق أفضل الممارسات والمعايير الطبية المعتمدة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن ما تشهده محافظة الأقصر من توسعات متواصلة في خدمات الرعاية الصحية الأولية والخدمات الطبية التخصصية يجسد نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل في تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويعكس حجم الاستثمارات التي تضخها الدولة في القطاع الصحي لتحسين جودة الحياة وتعزيز صحة المواطنين.

واختتم رئيس الهيئة تصريحاته بالتأكيد على استمرار الهيئة العامة للرعاية الصحية في تنفيذ خططها التوسعية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، سواء من خلال افتتاح وتشغيل المزيد من منشآت الرعاية الصحية الأولية أو دعم الخدمات الطبية التخصصية، بما يسهم في بناء نموذج صحي متكامل ومستدام يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030 في قطاع الصحة.

جدير بالذكر، أن محافظة الأقصر هي أولى محافظات الصعيد تطبيقًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وثاني محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة.