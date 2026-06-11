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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الرعاية الصحية: فحص طبي سنوي للمواطنين في المحافظات المغطاة بالتأمين الشامل

التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل
هاني حسين

أكد الدكتور د. محمد بدر رئيس الإدارة المركزية بهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، أنه يتم إجراء فحص طبي شامل سنوي لكل المواطنين في محافظات التأمين الصحي الشامل للتعرف على  تاريخهم المرضي .

وقال محمد بدر  في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :"  مصر تعتبر اول دولة على مستوى العالم تحصل على المستوى الذهبي للخلو من فيروس سي ".

وتابع محمد بدر :"  يتواجد لدينا قواعد بيانات خاصة بكل المواطنين المنتفعين بالتامين الصحي الشامل في المحافظات المغطاة بالتامين الصحي الشامل ".

وأكمل محمد بدر :"  لدينا خط ساخن خاص بمنظومة التأمين الصحي الشامل وهو 15344 لتواصل المواطنين مع المنظومة ".

ولفت محمد بدر :"  نوفر برامج تدريبية متخصصة للأطقم الطبية الداخل منظومة التامين الصحي الشامل "، مضيفا:" نوفر ملف طبي إلكتروني لكل اسرة مغطاة بالتأمين الصحي الشامل ". 
 

التأمين الصحي الرعاية الصحة التأمين التأمين الصحي الشامل مصر

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