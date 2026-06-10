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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح عيادات جديدة للتأمين الصحي في المنوفية

افتتاح
افتتاح
مروة فاضل

افتتح اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، عيادات التأمين الصحي الجديد بالمبني القديم  بحي غرب شبين الكوم بالمشاركة المجتمعية تزامناً مع الإحتفال بالعيد القومي للمحافظة الـ120، وذلك في إطار دعم المنظومة الصحية لتقديم الخدمات بشكل أفضل لمنتفعي التأمين وتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي كونه أحد أهم المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة ، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فؤاد مدير عام التأمين الصحي فرع المنوفية ، الدكتور محمد صلاح رجل أعمال ،  سيد شعبان رئيس حي غرب.

 أزاح محافظ المنوفية الستار لعيادات التأمين الصحي الجديد والتي تضم ( مركز سكر الأطفال النموذجي ، الصيدلية ، الأنف والأذن ، الأسنان ، العظام ، الرمد ، الجراحة ، المسالك ، الكلي ، الغدد ، الكبد ، الغدة الدرقية ، أمراض الدم والوراثة ، الأطفال ، البصريات ، التعقيم ) ، واستمع المحافظ إلي شرح مفصل عن آلية العمل والخدمات المقدمة بما يساهم في تخفيف الزحام والتكدس تسهيلًا على المترددين من منتفعي التأمين ، مثمناً جهود المشاركة المجتمعة في دعم القطاع الصحي والنهوض بمستوي جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ المنوفية، أنه منذ توليه حقيبة المحافظة وضع كافة الملفات الحيوية كأولوية أولي ضمن أجندة العمل وعلي رأسها ملف التأمين الصحي ، مشيراً إلي حرصه الدائم على التنسيق وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية فى تقديم كافة أوجه الدعم والإرتقاء بالقطاع الطبى ، فضلاً عن اتخاذ العديد من الاجراءات والقرارات الجادة التي تساهم بشكل فعال في تخفيف العبء عن مرضى التأمين الصحي ، حيث تم تخصيص مبني العجزة القديم بمنوف واستغلاله كعيادات شاملة للتأمين الصحي ، وإطلاق مبادرة " لا ينتظر " كمرحلة أولى لتيسير حصول كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة على الخدمات الطبية ، ولفت المحافظ إلي أنه جاري التوسع توفير العديد من المقرات الجديدة وتخصيصها للتأمين الصحي لتوسيع نطاق الخدمات لمنتفعي التأمين وتأكيداً على حقوقهم في الحصول على خدمة طبية أفضل.

محافظة المنوفية المنوفية العيد القومي التامين الصحي افتتاح

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