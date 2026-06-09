السجن 7 سنوات لمتهم أنهى حياة شاب أثناء شراء السحور في رمضان بالمنوفية

أصدرت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية حكمها بسجن المتهم بقتل الشاب يوسف شاهين ابن قرية شنوان بمركز شبين الكوم 7 سنوات.

فيما انهارت أسرة المجني عليه أمام المحكمة عقب سماعهم الخبر، حيث كانت تنتظر الحكم بإعدام المتهم لقيامه بقتل نجلهم.

وحضرت والدة المجني عليه مصطحبة طفلته الصغيرة ونجله الرضيع يوسف الذي ولد بعد قتل والده بـ 20 يوما.

تعود تفاصيل الواقعة إلى رمضان الماضي عندما لقي شاب مصرعه علي يد آخر بطعنة نافذة في القلب.

تلقى مدير أمن المنوفية اخطارا بمقتل الشاب يوسف شاهين سائق توك 21 عاما عقب مشادة كلامية مع شاب اخر قام على أثرها بطعنه بمطواة في القلب ما أدي إلى وفاته في الحال.

وقال شقيق المتوفي، إن شقيقه يوسف كان يعمل سائق توك توك ومات غدرا علي يد شاب سيئ السمعة في القرية معروف عنه أنه يفتعل المشاكل وسبق وقام بإصابة شباب من القرية.

وقالت زوجته، إن زوجها خرج بعد الإفطار ليجلس على المقهى مع أصدقائه وذهب ليحضر السحور وبعد ذلك عرف الجميع الخبر بمقتله د.

وطالبت الزوجة بحق زوجها الذي قتل غدرا علي يد شاب معروف عنه الأخلاق السيئة في القرية وإعدامه كما فعل مع زوجها الذي كان ينتظر طفلا ولد بعد وفاته.