تعليم المنوفية: غياب 682 طالبا عن امتحان اللغة الإنجليزية بالإعدادية

أدى اليوم طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية امتحان اللغة الإنجليزية.

وشهدت اللجان حضور نحو 89 ألف و899 طالب بينما غاب 682 طالب عن اداء إلامتحان.

وأكدت مديرية التربية والتعليم في المنوفية، أنه لم ترد لغرفة العمليات أي شكاوى حول صعوبة الامتحان ولم يرد لغرفة العمليات أي مشاكل حدثت في لجان الامتحانات.

كما أكد توجيه عام اللغة الانجليزية بأن أسئلة الامتحان وردت طبقاً للمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من الوزارة ومن كتاب المدرسة وكتيب التقييمات المدرسية.

بينما تباينت اراء طلاب الشهادة الإعدادية حول صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية حيث أكد البعض أن الامتحان في مستوي الطالب المتوسط بينما أكد البعض صعوبة الامتحان.