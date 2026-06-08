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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط شاب أشعل النيران في منزل والدته وإحالته للمحاكمة في المنوفية

حريق
حريق
كتبت مروة فاضل

قررت جهات التحقيق في محافظة المنوفية إحالة المتهم بإشعال النيران في منزل والدته لرفضه الزواج من فتاة بالقرية إلي المحاكمة. 

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شرطة النجدة بنشوب حريق في منزل. 

بانتقال قوات الحماية المدنية والاطفاء تم السيطرة علي الحريق وتبين قيام شاب بسكب البنزين داخل المنزل واشعل به النيران وذلك لرفضها زواجه من احد فتيات القرية. 

وتبين أنه كان يتعاطي المواد المخدرة وتم القبض عليه. 

فيما تم إحالته إلي المحاكمة لمعاقبته علي إشعال النيران في منزل والدته. 

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

محافظة المنوفية المنوفية محاكمة أخبار محافظة المنوفية اشعال النيران

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