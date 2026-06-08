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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم المنوفية: لم نرصد مخالفات أو بلاغات تعوق امتحانات الشهادة الإعدادية

امتحانات
امتحانات
مروة فاضل

تلقى اليوم الإثنين، اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية تقريراً عن انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية العامة نهاية الفصل الدراسي الثاني 2025/2026 بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة ، وذلك للتأكد من انضباط العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم ، أنه تم وصول أوراق أسئلة الامتحانات في المواعيد المحددة بجميع اللجان الإمتحانية ولا يوجد أية تأخير أو شكاوى ، حيث يؤدوا الطلاب في ثالث أيام  الامتحانات مادة العلوم ( فترة أولي ) بإجمالي 412 لجنة ، ومادة التربية الرياضية ( فترة ثانية ) لمدارس التربية الرياضية فقط ، مؤكداً أنه لم يتم رصد أية مخالفات أو معوقات تعوق إنتظام سير الإمتحانات ، وأن غرفة العمليات المركزية بالمديرية في حالة إنعقاد دائم .

وأكد محافظ المنوفية، أنه لا تهاون في كل ما يخص سير العملية التعليمية وعملية الامتحانات ، وانه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيال من تسول له نفسه الإهمال أو التقصير أو الإضرار عمدا بمستقبل أبنائنا الطلاب تأكيدا علي مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.

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