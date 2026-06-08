تعليم المنوفية: لم نرصد مخالفات أو بلاغات تعوق امتحانات الشهادة الإعدادية

تلقى اليوم الإثنين، اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية تقريراً عن انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية العامة نهاية الفصل الدراسي الثاني 2025/2026 بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة ، وذلك للتأكد من انضباط العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم ، أنه تم وصول أوراق أسئلة الامتحانات في المواعيد المحددة بجميع اللجان الإمتحانية ولا يوجد أية تأخير أو شكاوى ، حيث يؤدوا الطلاب في ثالث أيام الامتحانات مادة العلوم ( فترة أولي ) بإجمالي 412 لجنة ، ومادة التربية الرياضية ( فترة ثانية ) لمدارس التربية الرياضية فقط ، مؤكداً أنه لم يتم رصد أية مخالفات أو معوقات تعوق إنتظام سير الإمتحانات ، وأن غرفة العمليات المركزية بالمديرية في حالة إنعقاد دائم .

وأكد محافظ المنوفية، أنه لا تهاون في كل ما يخص سير العملية التعليمية وعملية الامتحانات ، وانه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيال من تسول له نفسه الإهمال أو التقصير أو الإضرار عمدا بمستقبل أبنائنا الطلاب تأكيدا علي مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.