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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو حرق العلم وتضبط مرتكبه بالمنوفية

ظبط صاحب فيديو حرق العلم
ظبط صاحب فيديو حرق العلم

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بحرق علم، ما أثار تفاعلاً واسعًا بين المستخدمين.

وأوضحت الوزارة أنه عقب فحص الفيديو المتداول وإجراء التحريات اللازمة، أمكن تحديد هوية الشخص الظاهر بالمقطع وضبطه، حيث تبين أنه عاطل ويقيم بدائرة قسم شرطة منوف بمحافظة المنوفية.

وأضافت الداخلية أن الفحص أظهر معاناة المذكور من اضطرابات نفسية، فيما قدمت أسرته ما يفيد سبق احتجازه بأحد مستشفيات الصحة النفسية لتلقي العلاج.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ إيداعه بإحدى المصحات النفسية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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