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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

في 3 أسابيع.. المؤبد لقاتل زوجته في المنوفية

المجني عليها
المجني عليها
مروة فاضل

قضت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية بالسجن المؤبد لقاتل زوجته بقرية الكوم الأخضر بمركز شبين الكوم عقب نشوب خلافات بينهم. 

وتعود تفاصيل الواقعة إلي قبل 3 أسابيع حيث أقدم عامل علي قتل زوجته بسلاح أبيض في رقبتها عقب نشوب مشادة كلامية بينهم تحولت إلى مشاجرة قام علي إثرها المتهم بقتل زوجته أمام أطفالها. 

حيث تم إحالة المتهم إلي محكمة الجنايات وذلك عقب يوم من ارتكابه الواقعة وانتهاء التحقيقات.

سلوي سيدة في الثلاثينات من عمرها متزوجة ولديها طفلين بنت وولد كانت تسعي مع زوجها من أجل لقمة العيش ولكن حدثت مشادة كلامية مع زوجها قام بسحب سكين وغرزه في رقبتها لتخرج من الجهة الأخري أمام أولادها. 

ويقول والد الزوجة سلوي: إن ابنته كانت متزوجة قبل ذلك ولديها ابن وانفصلت عن زوجها وتزوجت في الكوم الأخضر ومنذ زواجها و هي في مشاكل كثيرة أنجبت خلال الزواج ولد وبنت.وأضاف أن نجلته كانت تساعد زوجها حيث كانت تدير هي محل لبيع الطعمية وتعمل المخبوزات لأهل القرية حيث أن الزوج كان لديه محل ولكن لسوء سمعته كانت الناس تبعد عنه حتي قامت هي بسد ديونه. 

وأوضح أن نجلته كانت تعمل من أجل سد المديونيات علي زوجها وأجرت عملية تكميم  منذ 15 يوما وكنت تنزل أيضا تعمل وهي مريضة للصرف على أولادها. 

وأشار الأب إلى أنه تلقي اتصالا من نجلته تخبره أن زوجها طلقها وألقي عليها اليمين وفوجئ بعد ذلك باتصال بأن نجلته زوجها قتلها. 

وتلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية أخطارا من الرائد محمد المغربي رئيس مباحث مركز شبين الكوم بمصرع سيدة علي يد زوجها باحدي قري المركز.

بالانتقال تبين مصرع السيدة “ س. ع. أ ” 35 سنة علي يد زوجها وذلك بسبب خلافات أسرية بينهم.

بالانتقال تبين نشوب مشادة كلامية بينهم تحولت إلي مشاجرة قام علي إثرها الزوج بقتل الزوجة.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب جريمته. 

وسادت حالة من الحزن بين الأهالي حيث أن الزوجة تركت طفلين في عمر الزهور (6 سنوات و3 سنوات). 

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

محافظة المنوفية المنوفية محاكمة محكمة جنايات شبين الكوم

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