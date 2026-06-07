تضرر من قيام أشخاص بالتعرض لنجليه.. القبض على طرفي مشاجرة في المنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخرين بالتعدي على نجليه وإحداث إصابتهما، في المنوفية.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 6 الجاري تبلغ لمركز شرطة قويسنا بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (3 أشخاص "من بينهم نجلي القائم على النشر مصابان بجروح متفرقة وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج")، وطرف ثان: (7 أشخاص "4 منهم مصابين بجروح متفرقة") جميعهم مقيمون بدائرة المركز، تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء؛ مما إدى لحدوث الإصابات المنوه عنها، لخلافات بينهم بسبب المزاح.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، وتم بإرشاد أحدهم ضبط (السلاح الأبيض المستخدم في التعدي)، وبمواجهتهم؛ اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

واتخذت الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.