التحصيرات بدأت.. أحمد العوضي يكشف عن اسم مسلسله الجديد في رمضان 2027

كشف النجم أحمد العوضي عن اسم مسلسله الجديد، الذي يخوض به منافسات موسم دراما رمضان 2027، معلنًا أن العمل يحمل عنوان «سلطان الديب»، في خطوة أثارت حماس جمهوره الذي ينتظر أعماله الدرامية كل عام.

وأكد العوضي أن مسلسل «سلطان الديب» سيكون مختلفًا عن أعماله السابقة، مشيرًا إلى أنه بدأ بالفعل مرحلة التحضيرات الأولى للمشروع، بالتعاون مع السيناريست محمود حمدان، حيث يعمل الثنائي على وضع اللمسات الأولى ، تمهيدًا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027.

ويأتي الإعلان عن المسلسل الجديد بعد النجاحات التي حققها أحمد العوضي في السنوات الأخيرة، إذ يواصل تقديم أعمال تعتمد على الدراما الشعبية والأكشن، وهو ما جعله يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة في مصر والوطن العربي، وسط توقعات بأن يحمل «سلطان الديب» مفاجآت عديدة على مستوى الأحداث والشخصيات.

ومن المنتظر أن يتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن باقي فريق العمل، سواء على مستوى الأبطال المشاركين إلى جانب الكشف عن التفاصيل الكاملة الخاصة بالقصة، مع استمرار التحضيرات المكثفة للمسلسل

وعلى الجانب السينمائي، يعيش أحمد العوضي حالة من النشاط الفني، حيث يواصل حاليًا المنافسة في دور العرض من خلال فيلم «شمشون ودليلة»، الذي يُعرض في السينمات بمصر وعدد من الدول العربية، وحقق منذ انطلاق عرضه نجاحًا جماهيريًا وإيرادات قوية، ليؤكد حضوره المميز على شاشة السينما.

ويشارك في بطولة فيلم «شمشون ودليلة» نخبة من النجوم، أحمد العوضي، مي عمر و عدد كبير من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان.

ويواصل أحمد العوضي بذلك الحفاظ على حضوره القوي بين الدراما والسينما، في ظل حرصه على تقديم أعمال متنوعة تلبي تطلعات جمهوره، سواء من خلال فيلم «شمشون ودليلة» الذي يحقق نجاحًا لافتًا حاليًا، أو عبر مسلسله المرتقب «سلطان الديب»، الذي بدأ رحلته مبكرًا استعدادًا للمنافسة في موسم دراما رمضان 2027.