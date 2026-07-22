حلمي عبد الباقي يوجه رسالة لأهالي الشرقية والجمعية العمومية: الحق سينتصر والقانون هو الفيصل

أكد الفنان حلمي عبدالباقي عن استعداده للإدلاء بشهادته أمام الجهات المختصة بشأن ما أثير خلال الأيام الماضية حول الفيديو المتداول والمنسوب إلى الفنان أحمد شاكر مشددا احترامه الكامل للقانون والجهات المختصة.

وقال حلمى عبد الباقى إلى أهلي وأبناء محافظة الشرقية الكرام، والسادة الأفاضل أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية، إزاء ما أُثير خلال الأيام الماضية من تساؤلات وتعليقات بشأن الفيديو المتداول المنسوب إلى الزميل المحترم أحمد شاكر، فقد رأيت أن أوضح موقفي للرأي العام، انطلاقًا من مسؤوليتي واحترامي للقانون، وذلك على النحو التالي: أنا حلمي محمد علي عبد الباقي، وشهرتي حلمي عبد الباقي، أؤكد أنني على أتم الاستعداد للإدلاء بشهادتي كاملة متى تم استدعائي رسميًا من قبل النيابة العامة، باعتبارها الجهة المختصة قانونًا بالتحقيق في الوقائع وسماع أقوال الشهود فقول الحق أمانة أمام الله قبل أن يكون واجباً امام القانون وسوف أؤديه في زمانه ومكانه الذين يحددهما القانون دون خوف أو تردد.

وأضاف كما أؤكد أنني عضو عامل بنقابة المهن الموسيقية، وقد صدر قرار بشطبي من جداولها، إلا أن هذا القرار لا يزال محل إجراءات قانونية لم يُفصل فيها نهائيًا حتى تاريخه. الأمر الذي يقتضي من الالتزام الكامل بعدم تناول هذا الموضوع خارج الإطار الذي يحدده القانون، وإن ما أتعرض له لن يُغيّر من قناعاتي، بل أعتبر أن تحمل تبعات التمسك بالمبدأ، واحترام القانون، وقول الحق، هو شرف أعتز به مهما كانت النتائج. واختتم كلامه أود أن أؤكد ان التزامي بهذا الموقف نابع من إيماني بأن الحق سوف ينتصر وأن القانون هو الضمانة الحقيقية لكل مواطن وأن كرامة أي إنسان ينتمي لأي بقعة على ارض الوطن الحبيب فوق اي اعتبار وأن العدالة وحدها ستكشف الحقيقة، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير .