أمير هشام: ملف الرخصة يشتعل بين القطبين.. والأهلي لن يصمت ومُتمسك بتطبيق اللوائح

أكد الإعلامي أمير هشام، أن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن أنه سوف يتم حسم ملف زيادة عدد الأندية في بطولات إفريقيا بعد دراسة الملف من اللجان العليا داخل الاتحاد القاري، مشيرًا إلى أنه لم يحسم الأمر بشكل نهائي والملف لازال قيد الدراسة.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر شاشة modern mti الفضائية: الكاف بالتأكيد سوف يدرس مقترح هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، ولكن هناك قناعة كبيرة بأنه طالما أبوريدة أصدر بيانا رسميًا بتقديم مقترح، فأنه يدرك جيدًا أن بنسبة كبيرة سيتم تلبية طلبه، أو من الوارد أن يكون الهدف هو أن يقول للأندية المصرية أنه "عمل اللي عليه".

وأضاف: لكن هناك أزمة أخرى تواجه الفرق المصرية بسبب ملف الرخصة المحلية والتي تمنح الأندية أحقية المشاركة في البطولات القارية، وبيراميدز أيضًا ليس بعيدًا عن الأزمة.

وواصل: النادي الأهلي لم يصبح لديه سوى فرصة واحدة للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، ومن حق النادي أن يبحث عن المشاركة في البطولة الأكبر، طالما أنه يسير بشكل سليم في الأمور المالية وتسديد مستحقات الدولة.

وتابع: الأهلي يلعب على تلك الجزئية حاليًا لأن لجنة التراخيص باتحاد الكرة المصري طلبت مراجعة كافة أوراقه، من أجل ملف الرخصة المحلية، وقام النادي بتسديد كافة المستحقات وحصل على كل المخالصات المالية، وأعلن ذلك في بيان رسمي.

وأكمل: الأهلي لن يصمت، خصوصا بعد عدم إعلان موتسيبي زيادة عدد الأندية الإفريقية المشاركة في البطولات، لأنه لا يضمن قرار الكاف، وأصبحت النسبة ضعيفة للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، وبالتالي فأن النادي يثق في سلامة موقفه المالي، بينما لم يتم الإعلان عن موقف باقي الأندية.. لذلك يريد النادي الأهلي الحصول على معاملة عادلة وعدم الكيل بمكيالين، لذلك سيطالب بالشفافية كاملة.

وزاد: حسين لبيب صرح مؤخرًا بأن الزمالك عليه ديون تتخطى الـ3 مليار جنيه، منها أموال للضرائب والتأمينات، وهي التصريحات التي استغلها مسئولو القلعة الحمراء، في ظل الأزمة الحالية، وكذلك مطالبة وزارة الرياضة للأندية بتسديد كافة المستحقات.