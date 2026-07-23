قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل زفافه بشهر ونصف.. والد ضحية سيدي بشر يروي تفاصيل الجريمة
هجوم أمريكي بصاروخ يستهدف محطة كهرباء قرب محطة بوشهر للطاقة النووية
الكويت.. الدفاعات الجوية تتصدى لطائرات مسيّرة إيرانية معادية
عكس رغبة اللاعب.. الأهلي يتمسك ببقاء كريم فؤاد ويرفض إعارته
اتحاد الكرة ينفي تعطيل الرخصة الأفريقية انتظاراً لاستيفاء الزمالك مستنداته
مفاجأة لجماهير الأبيض.. الزمالك ينهي أزمة نداي وفي طريقه للحصول على الرخصة
قرار إنساني.. محافظ سوهاج يعدل مواعيد ورديات عمال النظافة لارتفاع الحرارة
حكم استخدام أدوات المسجد للأغراض الشخصية.. دار الإفتاء تجيب
اتفاق نووي تاريخي بين واشنطن والرياض.. تعاون مدني يفتح الباب أمام مرحلة جديدة
الحوثيون: استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين بالصواريخ والطائرات المسيّرة
بسبب هاتف مسروق.. أمن الإسكندرية يكشف لغز العثور على جثمان داخل سيارة ويضبط الجناة
هجوم أمريكي بالصواريخ يستهدف محيط مدينة الأهواز جنوب غربي إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: ملف الرخصة يشتعل بين القطبين.. والأهلي لن يصمت ومُتمسك بتطبيق اللوائح

أمير هشام
أمير هشام
ميرنا محمود

أكد الإعلامي أمير هشام، أن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن أنه سوف يتم حسم ملف زيادة عدد الأندية في بطولات إفريقيا بعد دراسة الملف من اللجان العليا داخل الاتحاد القاري، مشيرًا إلى أنه لم يحسم الأمر بشكل نهائي والملف لازال قيد الدراسة.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر شاشة modern mti الفضائية: الكاف بالتأكيد سوف يدرس مقترح هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، ولكن هناك قناعة كبيرة بأنه طالما أبوريدة أصدر بيانا رسميًا بتقديم مقترح، فأنه يدرك جيدًا أن بنسبة كبيرة سيتم تلبية طلبه، أو من الوارد أن يكون الهدف هو أن يقول للأندية المصرية أنه "عمل اللي عليه".

وأضاف: لكن هناك أزمة أخرى تواجه الفرق المصرية بسبب ملف الرخصة المحلية والتي تمنح الأندية أحقية المشاركة في البطولات القارية، وبيراميدز أيضًا ليس بعيدًا عن الأزمة.

وواصل: النادي الأهلي لم يصبح لديه سوى فرصة واحدة للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، ومن حق النادي أن يبحث عن المشاركة في البطولة الأكبر، طالما أنه يسير بشكل سليم في الأمور المالية وتسديد مستحقات الدولة.

وتابع: الأهلي يلعب على تلك الجزئية حاليًا لأن لجنة التراخيص باتحاد الكرة المصري طلبت مراجعة كافة أوراقه، من أجل ملف الرخصة المحلية، وقام النادي بتسديد كافة المستحقات وحصل على كل المخالصات المالية، وأعلن ذلك في بيان رسمي.

وأكمل: الأهلي لن يصمت، خصوصا بعد عدم إعلان موتسيبي زيادة عدد الأندية الإفريقية المشاركة في البطولات، لأنه لا يضمن قرار الكاف، وأصبحت النسبة ضعيفة للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، وبالتالي فأن النادي يثق في سلامة موقفه المالي، بينما لم يتم الإعلان عن موقف باقي الأندية.. لذلك يريد النادي الأهلي الحصول على معاملة عادلة وعدم الكيل بمكيالين، لذلك سيطالب بالشفافية كاملة.

وزاد: حسين لبيب صرح مؤخرًا بأن الزمالك عليه ديون تتخطى الـ3 مليار جنيه، منها أموال للضرائب والتأمينات، وهي التصريحات التي استغلها مسئولو القلعة الحمراء، في ظل الأزمة الحالية، وكذلك مطالبة وزارة الرياضة للأندية بتسديد كافة المستحقات.

أمير هشام باتريس موتسيبي كاف بطولات إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الأحد المقبل .. ماذا أعلنت التعليم؟

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 ..تفاصيل عاجلة بشأنهم قبل أيام من إعلان النتيجة

اجتماع رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم

الإيجار القديم بعد قرار مجلس الوزراء.. زيادات سنوية وفترات انتقالية قبل انتهاء العقود

قانون الإيجار القديم

قرار عاجل من مفوضية الدستورية بشأن دعوى الطعن على قانون الإيجار القديم

أمم أفريقيا

أول قرارات الكاف.. زيادة عدد المنتخبات في أمم أفريقيا 2027

الحرارة

ذروة الحر تضرب مصر.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

الزمالك

رسالة مثيرة من الزمالك بعد تأجيل قرار كاف بشأن دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

الدكتور مصطفى عبد الكريم

مصطفى عبد الكريم: الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص.. ومعيارها موافقة الدليل لا التشدد

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| حكم إفشاء المغسِّل للعلامات السيئة الموجودة في المتوفى.. حكم تأخير صاحب العمل أجر العامل.. وهل تحكم الشريعة علاقة صاحب العمل بالعامل؟

خلال دورة تأهيل المقبلين على الزواج

تأهيل المقبلين على الزواج.. أستاذ اقتصاد: الإدارة الرشيدة للموارد والادخار خط الدفاع الأول للأسرة

بالصور

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التوت الأزرق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التوت الازرق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التوت الازرق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التوت الازرق؟

مسلسلات الأوف سيزون 2026.. أعمال جديدة تنتظر الجمهور بين التشويق والدراما الاجتماعية

مسلسلات النصف الثاني من عام 2026
مسلسلات النصف الثاني من عام 2026
مسلسلات النصف الثاني من عام 2026

طريقة المكرونة البشاميل الجوسي

طريقة المكرونة البشاميل الجوسي ..
طريقة المكرونة البشاميل الجوسي ..
طريقة المكرونة البشاميل الجوسي ..

فيديو

أغنية أنا الصياد

أنا الصياد .. أغنية جديدة لمصطفى كامل من كلماته وألحانه

باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني تطرح «كيفك اليوم» عبر يوتيوب والمنصات الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد