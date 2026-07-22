عرض تونسي يهدد بقاء نجم الزمالك.. تفاصيل

كشفت تقارير تونسية، أن نادي الأفريقي طلب ضم سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد الجزيري مع الزمالك بنهاية صيف 2027، ولم يتم تجديد تعاقده حتى الآن.

وشارك الجزيري مع الزمالك في 22 مباراة، خلال الموسم المنقضي، سجل خلالها 4 أهداف فقط، وتوّج بطلا للدوري المصري.

وكان الزمالك قد سدد، خلال الأيام الماضية، كامل المستحقات المتأخرة لسيف الدين الجزيري، الأمر الذي دفع اللاعب إلى إنهاء الأزمة، وتكليف محاميه باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الشكوى رسميًا.

وكان قد تقدم الجزيري في وقت سابق، بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة.