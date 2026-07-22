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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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إيريك أوشلان: منظمة العمل الدولية تتعاون مع وزارة العمل المصرية لدعم التحول إلى الاقتصاد الرسمي

إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية
إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية
محمود محسن

تحدث إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، عن الاقتصاد غير الرسمي ودعم انتقاله إلى الاقتصاد المنظم لحماية العامل وزيادة التنافسية بين المستثمرين، قائلا، إن هذا الأمر لا يمكن أن يحدث إلا بالتدريج.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية فيروز مكي، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لا نستطيع أن نغير أي شيء بين عشية أو ضحية، فالتغيير في هذا الصدد يجب أن يكون بطريقة تدريجية، وهناك أيضا معايير يجب أن تكون نقطة الانطلاق، وهذا ما نعمل عليه في التنمية الاجتماعية بعدة قطاعات". 

وتابع، أنّ هذا الأمر يعد تحديا، لأنه موجود في كل مكان حول العالم في ظل تعرض العالم للعديد من الأزمات مثل جائحة كورونا، والتوترات السياسية، مشددًا، على أن هذا الأمر يؤثر في الاقتصاد.

وأردف: "لذا ما نفعله حاليا مع الشركاء في مصر هو أننا نعمل على استراتيجية للانتقال، ونعمل أيضا مع وزارة العمل لتوفير الدعم للوصول إلى الاقتصاد المنظم، كما أن إجراءات الحماية الاجتماعية ستفيد العاملين في الاقتصاد غير المنظم، لأنهم سيكونوا محميين وسيحصلون على الكثير من الحوافز وبعض المكاسب الاجتماعية مثل الضمان والتأمين الصحي". 

سيحدث الانتقال الكامل إلى الاقتصاد الرسمي

وأكد، أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرا في محاولة تطوير آلية الحماية الاجتماعية للناس في الاقتصاد غير المنظم ونشر التأمين الصحي، مواصلا: "المنظمة تدعم المبادرة، ونرى أنه خطوة بخطوة وبشكل متدرج سنصل إلى الهدف النهائي، وسيكون هناك أناس أقل في الاقتصاد غير المنظم وسيحدث الانتقال الكامل إلى الاقتصاد الرسمي، لأن هذا في صالح الجميع، عن طريق دفع الضرائب وهذا ما سيزيد المساحة المالية".

إيريك أوشلان منظمة العمل الدولية الاقتصاد غير الرسمي الاقتصاد المستثمرين

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