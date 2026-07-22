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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو دياب يتصدر تريند إكس بعد طرح ألبومه الجديد حبيتَك

عمرو دياب
عمرو دياب
تقى الجيزاوي

تصدر المطرب عمرو دياب تريند موقع إكس بعد دقائق من طرح ألبومه الجديد "حبيتك".

وتصدر هاشتاج (عمرو دياب لولا البنات) تريند اكس في إشارة للأغنية الإفتتاحية للألبوم والتي تحمل اسم "لولا البنات".

طرح النجم عمرو دياب أحدث ألبوماته "حبيتِك" وذلك عبر منصات الموسيقى المختلفة وقناته على يوتيوب بالتعاون مع سوني ميوزيك.

الألبوم يعد السادس والثلاثين في مسيرة الهضبة الممتدة لأربعين عامًا تربع خلالها على عرش الأغنية العربية، كأكثر مطرب عربي استماعًا في العصر الحديث.

ويضم الألبوم 12 أغنية تعاون فيها الهضبة مع نخبة من الشعراء وهم : أيمن بهجت قمر، تامر حسين، مصطفى حدوتة، روزام، أمير طعيمة، مصطفى البرنس، منة القيعي.

ومن الملحنين عمرو مصطفى، محمد يحيى، إيهاب عبد الواحد، نادو نور، وأدهم بهجت قمر. والموزعين أحمد ابراهيم، عادل حقي، وأسامة الهندي.

أما هندسة صوت جميع أغنيات الألبوم وميكساج وماستر أمير محروس ، تسجيل صوتي شيري شكري وأسامة الهندي، وتصوير فوتوغرافي الغلاف والأغاني كريم نور.

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