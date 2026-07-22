مهرجان جرش يضيء شعلته الـ 40 بعرض يحتفي بالموسيقى الأردنية

أضاء مهرجان جرش للثقافة والفنون، مساء اليوم الأربعاء، شعلته الأربعين بعرض افتتاحي احتفى بمسيرة الموسيقى الأردنية، معلنًا انطلاق فعاليات الدورة الأربعين التي تستمر حتى 2 أغسطس المقبل، بمشاركة عربية ودولية واسعة تحت شعار «إرث يمتد.. أجيال تلتقي».

وأقيم العرض الافتتاحي على المسرح الشمالي بمدينة جرش الأثرية، وأُعد خصيصًا للاحتفال بمرور أربعة عقود على انطلاق المهرجان، حيث استعرض تطور الموسيقى الأردنية من الموروث الشعبي والفلكلوري إلى التجارب المعاصرة، بمشاركة أوركسترا وجوقة وعروض بصرية وتقنيات إضاءة حديثة، قبل إيقاد شعلة المهرجان.

حضر حفل الافتتاح رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، وعدد من الوزراء الأردنيين، والسفير المصري لدى الأردن خالد الأبيض، إلى جانب عدد من السفراء والملحقين الدبلوماسيين وكبار المسؤولين الأردنيين.

وشارك في العرض الافتتاحي عدد من أبرز الفنانين الأردنيين، بينهم عمر العبداللات، وحسين السلمان، وعزيز مرقة، ونداء شرارة، وعصام النجار، كما شهد الحفل تكريم الفنانة سميرة توفيق والفنان الراحل عبده موسى تقديرًا لإسهاماتهما في مسيرة الأغنية الأردنية والعربية.

وأكد وزير الثقافة الأردني مصطفى الرواشدة أن مهرجان جرش للثقافة والفنون يمثل عنوانًا ثقافيًا وطنيًا وإنسانيًا، ويجسد رؤية الدولة في الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز الحوار بين الثقافات والانفتاح على المعرفة الإنسانية.

وقال إن استمرار مهرجان جرش على مدار 40 دورة يعكس صمود الأردن واستقراره، مشيرًا إلى أن الدورة الحالية، التي تقام تحت شعار "إرث يمتد... وأجيال تلتقي"، تواكب روح العصر من خلال توظيف التقنيات الحديثة للتعريف بالموروث الثقافي الأردني.

وأضاف أن المهرجان، الذي يقام برعاية ملكية، أصبح منصة ثقافية عربية ودولية، تسهم في تعزيز التبادل الثقافي، وترسيخ قيم التنوع والهوية الوطنية، والإسهام في التنمية المستدامة والانفتاح على الثقافة الإنسانية.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون، المستشار يزن الخضير، إن الدورة الأربعين تعد الأكبر في تاريخ المهرجان منذ انطلاقه قبل أربعة عقود، موضحًا أن برنامجها يضم نحو 213 فعالية فنية وثقافية وتراثية، تتوزع بين الحفلات الغنائية والموسيقية، والعروض المسرحية، والأنشطة الثقافية والتراثية والعائلية.

وأضاف الخضير - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن شعار الدورة «إرث يمتد.. أجيال تلتقي» يعكس فلسفة المهرجان القائمة على البناء على إرثه الثقافي والفني الممتد، مع تقديم برنامج يجمع بين مختلف الأجيال ويواكب تطلعات الجمهور.

وأشار إلى أن الدورة الحالية تشهد استحداث مسرح جديد داخل المدينة الأثرية بمنطقة الهيبودروم، يتسع لنحو 3 آلاف متفرج، إلى جانب توسيع نطاق الفعاليات لتشمل عددًا من المحافظات الأردنية، بما يعزز حضور المهرجان كمنصة ثقافية وطنية وعربية.

وأكد الخضير أن مصر تمثل "شريكًا أساسيًا وثابتًا" في مهرجان جرش منذ انطلاقه، مشيرًا إلى أن الحضور المصري الفني والثقافي لم ينقطع على مدار العقود الماضية، وكانت فرقة رضا للفنون الشعبية من أوائل المشاركين المصريين في المهرجان خلال ثمانينيات القرن الماضي.

وأوضح أن الدورة الحالية تشهد مشاركة مصرية بارزة من خلال حفلي الفنانين أحمد سعد وتامر حسني، والعرض المسرحي الغنائي الاستعراضي «أم كلثوم» برؤية وتأليف الكاتب المصري مدحت العدل، إلى جانب مشاركة فرقة "الخان" للموسيقى والغناء، وكورال "هارموني عربي"، وحضور مصري ضمن فعاليات مهرجان المونودراما والبرنامج الثقافي.

من جانبه، أكد السفير المصري لدى الأردن خالد الأبيض أن العلاقات الثقافية تمثل أحد أهم مجالات التعاون بين مصر والأردن، وتعكس قوة الروابط التي تجمع الشعبين الشقيقين.

وقال السفير إن مهرجان جرش أسهم بشكل كبير في تقديم صورة مشرقة للأردن، وأضاف للمشهد الإبداعي العربي، كما شكل منصة مهمة للتواصل بين المبدعين والفنانين من مختلف الدول.

وأضاف أن الحضور المصري في مهرجان جرش على مدار دوراته المختلفة كان بارزًا ومؤثرًا، بما يعكس مكانة مصر الثقافية والفنية وحرصها على دعم وتعزيز التبادل الثقافي مع الأردن.

ويشارك في الدورة الأربعين من مهرجان جرش نخبة من نجوم الغناء العربي، بينهم ماجدة الرومي، وجورج وسوف، وعبادي الجوهر، وإليسا، ومروان خوري، وعبير نعمة، والشامي، إلى جانب عروض موسيقية ومسرحية عربية ودولية.

كما يتضمن البرنامج الثقافي للمهرجان نحو 95 فعالية، تشمل ندوات أدبية وفكرية، وأمسيات شعرية، وملتقى السرد العربي في دورته الثالثة، إضافة إلى فعاليات تراثية وعائلية، وجناح السفارات بمشاركة 12 جناحًا لعرض ثقافات وتراث الدول المشاركة.

ويواصل مهرجان جرش، الذي تأسس عام 1980 وانطلقت دورته الأولى رسميًا عام 1981، دوره كأحد أبرز المهرجانات الثقافية والفنية في المنطقة العربية، من خلال برنامج يجمع بين الموسيقى والمسرح والأدب والتراث، ويستضيف سنويًا نخبة من الفنانين والمبدعين من الأردن والعالم العربي.