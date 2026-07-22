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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد لطفي ينضم إلى فريق مسلسل عيلة تعمل عمايل

محمد لطفي ينضم إلى فريق مسلسل "عيلة تعمل عمايل"
محمد لطفي ينضم إلى فريق مسلسل "عيلة تعمل عمايل"
تقى الجيزاوي

انضم الفنان محمد لطفي إلى فريق عمل المسلسل الجديد "عيلة تعمل عمايل"، ليكون أحدث المنضمين إلى العمل الذي يجري تصويره حاليًا في سوريا.

أبطال مسلسل "عيلة تعمل عمايل"

  ويشارك في بطولة المسلسل من مصر محمد ثروت، ومي سليم، ومحمد لطفي، إلى جانب الظهور الخاص للفنان مصطفى قمر، ومن سوريا آندريه سكاف، ونظلي الرواس، وناهد الحلبي، وعبير شمس الدين، وهو من تأليف لؤي النوري، وإخراج صفوان نعمو، وإنتاج بيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف.

ويأتي الإعلان عن انضمام محمد لطفي بعد ساعات قليلة من الكشف عن مشاركة الفنان مصطفى قمر في المسلسل، فيما أكد المنتج محمد الشريف أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن انضمام عدد من النجوم الآخرين إلى فريق العمل. وكان المنتج محمد الشريف قد أعلن في مطلع يوليو الجاري انطلاق تصوير المسلسل في سوريا، حيث نشر عبر "فيس بوك" رسالة أكد فيها أن بدء تصوير "عيلة تعمل عمايل" من قلب دمشق يأتي في إطار دعم التعاون الفني بين مصر وسوريا، موجهًا الشكر إلى لجنة صناعة السينما والتلفزيون السورية على ما قدمته من دعم وتسهيلات، مؤكدًا أن المشروع يمثل بداية لمرحلة جديدة من التعاون الدرامي العربي.

مسلسل "عيلة تعمل عمايل"

ويعد "عيلة تعمل عمايل" مسلسلًا كوميديًا اجتماعيًا مصريًا سوريًا مشتركًا، تدور أحداثه حول عائلة مصرية تسافر إلى دمشق للمطالبة بحقها في ميراث داخل منزل عربي قديم، لتكتشف أن المنزل تقيم فيه عائلة سورية، ما يفتح الباب أمام سلسلة من المواقف الكوميدية والصراعات الطريفة التي تعكس اختلاف العادات والثقافات واللهجات بين الشعبين.

ويواصل المنتج محمد الشريف التوسع في مشروعاته الفنية، إذ يُعد أول منتج يقدم أفلامًا مصرية تركية مشتركة، ويتجه حاليًا إلى سوريا لتكرار تجربة التعاون الفني العربي التي بدأها قبل 25 عامًا بين مصر وتركيا. كما قدم عددًا من الأعمال السينمائية، من بينها فيلم "ماكو" الذي ضم نخبة من النجوم وتناول قصة العبارة "سالم إكسبريس"، وشارك في بطولته النجم التركي مراد يلدريم إلى جانب عدد من الفنانين المصريين، إضافة إلى فيلم "أوسكار.. عودة الماموث"، ويعمل حاليًا على دعم الإنتاجات العربية المشتركة من خلال أعمال تجمع فنانين من مختلف الدول العربية وتخاطب الجمهور العربي بقصص اجتماعية وترفيهية. 

مسلسل عيلة تعمل عمايل محمد لطفي أبطال مسلسل عيلة تعمل عمايل

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