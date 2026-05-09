محمد لطفي يكشف كواليس صعبة عاشها بسبب طبقة صوته في فيلم كباريه

أعرب الفنان محمد لطفي عن سعادته بحضور مهرجان عنابة بالجزائر لأول مرة، وتكريمه كفنان مصري عن مجمل أعماله.

وأكد محمد لطفي في لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت على قناة صدى البلد، حرصه على متابعة الفعاليات ومشاهدة الأفلام المشاركة في المهرجان.

وقال:«الفن حالة تواصل بين الشعوب وهذا مهرجان كبير ويضم عدد كبير من الأفلام المشاركة».

التحديات الصحية أثناء أداء شخصية فرعون

كشفت زوجة محمد لطفي الدور الذي كان الأصعب بالنسبة له، وهو شخصية فرعون في فيلم كباريه، موضحة تأثيره الصحي عليه:«استمر ثلاثة أشهر يتعامل بنفس نبرة الصوت وخضع لكثير من الأدوية بسببها».

ورد محمد لطفي على ذلك قائلاً:«الأطباء حذروني من شخصية فرعون لكنني مقاتل وتدربت كثيرًا حتى وصلت لهذه الطبقة من الصوت».

التزام الفنان بالتدريب والاحترافية

أوضح لطفي أن الأداء الصوتي العميق لم يكن مجرد مهارة تمثيلية، بل كان تحديًا جسديًا ونفسيًا استلزم تدريبًا مكثفًا، مؤكداً أن الفنان يجب أن يتحمل مسؤولية كل تفاصيل شخصياته الفنية للوصول إلى مستوى مقنع وواقعي أمام الجمهور.