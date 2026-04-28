تكريم الفنان محمد لطفي في الجزائر

كرم مهرجان عنابة في الجزائر الفنان محمد لطفي، احتفاء بالفن المصري، وهو أحد المهرجانات الفنية الكبرى التي تقام بالبلد الشقيق.

أعرب محمد لطفي عن سعادته الكبيرة وفخره بهذا التكريم، ووجّه رسالة شكر لوزارة الثقافة الجزائرية والشعب الجزائري واصفاً إياهم بأهله وإخوانه، خاصة بعد الاستقبال الكبير الذي شهده الفنان من الجمهور الجزائري في المهرجان، كما تحدث عن العلاقات الأخوية التي تربط الجزائر بمصر طوال التاريخ.

كان محمد لطفي شارك في رمضان الماضي بمسلسل "وننسى اللي كان" بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كما شارك في مسلسل "أب ولكن" بطولة محمد فراج وحقق نجاحا كبيرا في العملين.