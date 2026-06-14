اللي لبسته شورت مش جيبة.. شاهد إطلالة مسلم المثيرة للجدل عبر السوشيال ميديا

أوضح المطرب مسلم حقيقة الإطلالة التي أثارت الجدل خلال أحد حفلاته الأخيرة، بعد تعرضه لانتقادات واسعة من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا أن ملابسه تشبه الأزياء النسائية.



وقال مسلم، خلال لقائه مع برنامج "عرب وود"، إنه يحرص دائمًا على الظهور بإطلالات مميزة تناسب شخصيته الفنية، موضحًا: "في حفلاتي بحب ألبس بشكل مختلف ومميز، لكن مش بلبس حاجات مبالغ فيها، ولو بصينا على حفلات الفنانين برا هنلاقي إطلالات أغرب بكتير، وأنا بختار الشكل اللي يليق عليا وعلى ستايلي".



كما نفى مسلم صحة الصور المتداولة التي أظهرت ملابسه وكأنها "جيبة"، مؤكدًا أن ما ارتداه كان مجرد "شورت" عصري، وقال: "هو شورت عادي على الموضة، لكن حد استخدم الذكاء الاصطناعي وعدل الصورة وخلاها شكلها كأنها جيبة. مش عارف مين عمل كده، لكن في النهاية التريند ده الناس هي اللي عملته، مش أنا. كنت لابس شورت وكوتشي ورايح أحيي حفلة بشكل طبيعي جدًا".



وأشار مسلم إلى أن الجدل المثار حول إطلالته جاء نتيجة صور معدلة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا تمسكه بأسلوبه الخاص في اختيار ملابسه دون مبالغة.