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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد ضبط عصير القصب المغشوش.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذه المادة؟

بعد ضبط عصير القصب المغشوش.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذه المادة؟
بعد ضبط عصير القصب المغشوش.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذه المادة؟
أسماء عبد الحفيظ

أثارت واقعة ضبط كميات من عصير القصب المغشوش باستخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم حالة من القلق بين المستهلكين، خاصة مع التساؤلات المتزايدة حول تأثير هذه المادة على صحة الإنسان، وما الأضرار التي قد تنتج عن تناولها بكميات كبيرة أو بصورة غير آمنة.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير القصب المغشوش؟

ويعد عصير القصب من المشروبات الصيفية المفضلة لدى الكثيرين، لكن الغش التجاري وإضافة بعض المواد بغرض تحسين اللون أو إعطاء مظهر أكثر نقاءً قد يحول هذا المشروب الطبيعي إلى خطر صحي محتمل.

ما هي مادة ثاني أكسيد التيتانيوم؟

فى إطار هذا قال الكيميائي مصطفى عثمان، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن ثاني أكسيد التيتانيوم هي مادة كيميائية بيضاء اللون تُستخدم في العديد من الصناعات، منها الدهانات ومستحضرات التجميل، كما كانت تُستخدم في بعض المنتجات الغذائية كمادة مبيضة ومحسنة للمظهر تحت الرمز الغذائي E171.

وتستخدم هذه المادة لإضفاء لون أبيض أكثر سطوعًا على المنتجات، لكن سلامتها الغذائية أصبحت محل جدل خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد ظهور دراسات تناولت احتمالية تأثير جزيئاتها الدقيقة على صحة الإنسان.

ماذا يحدث للجسم عند تناول ثاني أكسيد التيتانيوم؟

بعد ضبط عصير القصب المغشوش.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذه المادة؟ 

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول كميات من ثاني أكسيد التيتانيوم، خاصة الجسيمات الدقيقة منها، قد يثير مخاوف صحية محتملة، ومنها:

التأثير على الجهاز الهضمي: قد تتفاعل بعض الجسيمات مع بطانة الأمعاء وتسبب تغيرات في التوازن الطبيعي للخلايا، وهو ما لا يزال محل أبحاث علمية.

زيادة الإجهاد التأكسدي: أشارت بعض الدراسات المعملية إلى إمكانية تسببها في زيادة الجذور الحرة داخل الخلايا، ما قد يؤدي إلى تلف بعض المكونات الخلوية.

مخاوف تتعلق بالحمض النووي: هناك دراسات أثارت احتمالية وجود تأثيرات جينية لبعض الجسيمات النانوية، لذلك اتجهت بعض الجهات التنظيمية إلى اتخاذ إجراءات احترازية.

ومن المهم التأكيد أن تأثيرها على الإنسان يعتمد على الكمية وطريقة التعرض وشكل الجزيئات، وما زالت الأبحاث مستمرة لفهم آثارها طويلة المدى بشكل أكبر.

لماذا تثير هذه المادة الجدل؟

في عام 2022، قرر الاتحاد الأوروبي حظر استخدام ثاني أكسيد التيتانيوم كمضاف غذائي، بسبب عدم القدرة على استبعاد المخاوف المتعلقة بسلامته، خاصة ما يتعلق بإمكانية إحداث تلف في المادة الوراثية.

وفي المقابل، لا تزال بعض الدول تسمح باستخدامه في مجالات معينة وفق ضوابط ونسب محددة، مما يجعل الرقابة على الأغذية والتأكد من مصادرها أمرًا بالغ الأهمية.

كيف تحمي نفسك من عصير القصب المغشوش؟

  • يمكن تقليل خطر التعرض للغش الغذائي من خلال اتباع عدة نصائح:
  • شراء عصير القصب من أماكن معروفة وملتزمة بالنظافة.
  • تجنب العصير الذي يظهر بلون أبيض شديد أو رغوة غير طبيعية بشكل مبالغ فيه.
  • التأكد من نظافة الماكينات والأدوات المستخدمة في العصر.
  • الإبلاغ عن أي حالات اشتباه في غش المنتجات الغذائية.
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بعد ضبط عصير القصب المغشوش.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذه المادة؟

بعد ضبط عصير القصب المغشوش.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذه المادة؟
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