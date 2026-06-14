محشي البصل بالخلطة السرية.. نكهة مميزة على سفرتك

محشي البصل من الأطباق الشرقية الشهيرة التي تتميز بمذاقها الغني وقيمتها الغذائية العالية، ويعد من الوصفات المفضلة على موائد العزائم والتجمعات العائلية.

ويتميز هذا الطبق بطبقات البصل الطرية المحشوة بخليط الأرز والأعشاب والتوابل، ما يمنحه نكهة مميزة تجعله من أكثر أصناف المحاشي إقبالًا لدى الكثيرين.

طريقة عمل محشي البصل

المقادير

6 حبات بصل كبيرة

2 كوب أرز مصري مغسول ومصفى

1 بصلة مفرومة ناعم

2 حبة طماطم مبشورة أو معصورة

½ كوب شبت مفروم

½ كوب بقدونس مفروم

½ كوب كزبرة خضراء مفرومة

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 ملعقة كبيرة سمن أو زيت

ملح وفلفل أسود

1 ملعقة صغيرة كمون

رشة شطة (اختياري)



للشوربة

2 كوب مرق أو ماء

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملعقة كبيرة سمن



الطريقة

1. قشري البصل واعملي شقًا من جانب كل بصلة حتى المنتصف.



2. اسلقي البصل في ماء مغلي 10 دقائق تقريبًا حتى تلين الطبقات وتنفصل بسهولة.



3. اتركي البصل يبرد ثم افصلي الطبقات بحرص.



4. اخلطي الأرز مع البصلة المفرومة والطماطم والأعشاب والصلصة والسمن والتوابل.



5. ضعي مقدارًا صغيرًا من الحشو داخل كل طبقة بصل ولفيها على شكل أصابع أو لفائف صغيرة.



6. رصي محشي البصل في حلة بشكل متقارب.



7. اخلطي المرق مع الصلصة والسمن واسكبيه فوق المحشي حتى يغطيه جزئيًا.



8. ضعي طبقًا ثقيلًا فوق المحشي حتى لا يتفكك أثناء التسوية.



9. اتركيه على نار عالية حتى يغلي، ثم اخفضي النار واتركيه 40-50 دقيقة حتى ينضج الأرز ويتشرب السائل.

إذا كنتِ تحبين محشي البصل بالطريقة العراقية، أضيفي للحشو:

ملعقة كبيرة دبس رمان.

عصير ليمونة.

رشة قرفة بسيطة.



هذا يعطيه مذاقًا حلوًا حامضًا مميزًا وشهيًا جدًا.

يُقدم ساخنًا مع السلطة الخضراء أو الزبادي.